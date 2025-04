Pierce Brosnan und Amanda Seyfried bereit für "Mamma Mia 3"

Pierce Brosnan (71) hat verraten, dass er bereit für einen dritten Teil der Mamma Mia-Filmreihe wäre. Der Kult-Schauspieler, der in den bisherigen zwei Filmen Sam Carmichael spielte, erklärte im Gespräch mit ET: "Ich denke, jeder ist bereit für 'Mamma Mia 3'. Warum nicht? Es wäre wunderbar, das zu machen." Er fügte hinzu, dass die bisherigen Filme ein großer Erfolg waren und ein weiterer Teil die perfekte Fortsetzung wäre. Auch Amanda Seyfried (39), die als Sophie die Hauptrolle in der Musical-Reihe übernommen hat, zeigte sich in einem Interview mit The Hollywood Reporter kürzlich offen für den Gedanken an eine Rückkehr ins ABBA-Universum.

Die "Mamma Mia"-Filme basieren auf einem Jukebox-Musical mit Musik von ABBA und begeistern seit Jahren Fans auf der ganzen Welt. Mit Stars wie Meryl Streep (75), Cher (78), Colin Firth (64) und Christine Baranski (72) hat die Reihe eine beeindruckende Besetzung, die sowohl im ersten als auch im zweiten Teil von Kritikern und Fans gelobt wurde. Amanda erklärte allerdings, dass die Produktionsfirma Universal bisher noch keine konkreten Schritte in Richtung eines dritten Films unternommen habe. "Es fühlt sich so an, als wüsste Universal, dass wir es machen werden, aber es scheint keine Eile zu geben", scherzte sie und zeigte sich optimistisch, dass ein neuer Film irgendwann kommen könnte.

Für Pierce wäre es nicht das erste Mal, ein beliebtes Franchise zu erweitern. Der James Bond-Star, der von 1995 bis 2002 in vier Filmen den legendären Agenten 007 spielte, erwähnte in einem früheren Interview, dass er bei Gelegenheit auch gern wieder in diese ikonische Rolle schlüpfen würde – auch wenn er selbst einräumt, dass dies wohl unwahrscheinlich sei. Während es Pierce genießt, zwischen Action-Thrillern und Musikprojekten zu wechseln, schätzt Amanda ihre Verbindungen zur Musik ebenfalls: Sie singt nicht nur für ihre Rollen, sondern veröffentlichte in der Vergangenheit mehrere Songs gemeinsam mit Soundtracks der jeweiligen Filme. Persönlich und beruflich bleibt die Musical-Welt für beide Darsteller von großer Bedeutung.

Der "Mamma Mia"-Cast (v.l.): C. Firth, S. Skarsgård, P. Brosnan, M. Streep und A. Seyfried

Getty Images Pierce Brosnan, 2024

