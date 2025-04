Amanda Seyfried erklärt, warum "Mamma Mia! 3" sich verspätet

Amanda Seyfried (39) hat in einem Interview mit The Hollywood Reporter über den aktuellen Stand der geplanten Fortsetzung von Mamma Mia! gesprochen. Laut der Schauspielerin, die in den ersten beiden Teilen des erfolgreichen Musicals die Rolle der Sophie verkörperte, liegt das Projekt derzeit auf Eis, da das Studio Universal Pictures sich zuerst auf die Fertigstellung eines anderen Großprojekts konzentriert. Die Musical-Adaption Wicked und deren Fortsetzung "Wicked: For Good" stehen aktuell im Fokus und haben Vorrang vor "Mamma Mia! 3". Amanda, die sich auch für die Rolle der Glinda in "Wicked" beworben hatte, erklärte, dass bei Musicals oft eine "Entweder-oder-Situation" herrsche – so habe "Wicked" für "Mamma Mia! 2" pausieren müssen, und diesmal sei es umgekehrt.

Trotz dieser Verzögerung arbeite Produzentin Judy Craymer laut Amanda bereits beständig an den Vorbereitungen für den dritten "Mamma Mia!"-Film. Eine mögliche Veröffentlichung könne aber frühestens nach dem geplanten Start von "Wicked: For Good" im Jahr 2025 in Angriff genommen werden. Auch über eine Rückkehr von Meryl Streep (75) in ihre Rolle als Donna wurde im Interview gesprochen. Meryl, deren Charakter im zweiten Teil verstorben war, hatte zuvor selbst angedeutet, dass sie gerne wieder Teil des Franchise wäre. Amanda scherzte, dass die Verzögerung vielleicht daran liege, dass das Team noch keine Lösung dafür gefunden habe, wie Donna von den Toten zurückkehren könnte.

Amanda ist seit Jahren eng mit "Mamma Mia!" verbunden. Sie betonte in früheren Interviews mehrmals ihre Begeisterung für das Projekt, das auf den Hits der schwedischen Band ABBA basiert. Der erste Film aus dem Jahr 2008 führte nicht nur zu einem weltweiten Erfolg an den Kinokassen, sondern auch zu einer engen Verbindung zwischen den Darstellern. Privat zog es die gebürtige Amerikanerin aus dem Trubel der Filmmetropole heraus – Amanda lebt inzwischen mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski (48) und ihren zwei Kindern auf einer Farm im ländlichen New York.

Der "Mamma Mia"-Cast (v.l.): C. Firth, S. Skarsgård, P. Brosnan, M. Streep und A. Seyfried

Instagram / mingey Amanda Seyfried, Schauspielerin, 2024

