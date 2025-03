Amanda Seyfried schiebt Schuld am Film-Flop dem Marketing zu

Amanda Seyfried (39) hat sich kritisch über das Marketing ihres Films "Jennifer’s Body" aus dem Jahr 2009 geäußert. In einem Interview mit Variety erklärte die Schauspielerin, dass der Horrorfilm unter einer verfehlten Werbestrategie gelitten habe: "Das Marketing hat den Film heruntergezogen. Sie haben ihn billig gemacht, als wäre es nur ein blutiger Horrorstreifen." Amanda, die Needy in dem von Diablo Cody (46) geschriebenen Film spielte, schwärmte hingegen von der Arbeit am Set und lobte die Kreativität des Projekts. Besonders die Zusammenarbeit zwischen Drehbuchautorin Diablo Cody und Regisseurin Karyn Kusama habe dazu beigetragen, dass der Film zu einem ihrer persönlichen Favoriten wurde.

Der Streifen, in dem auch Megan Fox (38) eine Hauptrolle spielte, entwickelte sich nach einem durchwachsenen Start zu einem Kultklassiker. Amanda betonte, dass die Mischung aus schwarzem Humor, starken weiblichen Charakteren und beeindruckenden Spezialeffekten etwas "ganz Eigenes" hatte. Die Zusammenarbeit mit Megan und das Eintauchen in eine nerdigere Rolle mit Brille und schüchterner Art habe ihr zudem enorm gefallen. Amanda träumt sogar von einem Sequel des Horrorstreifens: "Wir hatten alle so viel Spaß, es wäre fantastisch, die Geschichte fortzuführen."

Während die US-Amerikanerin von einem möglichen Sequel und über die Arbeit am Set sprach, war ihre ehemalige Co-Darstellerin Megan in den vergangenen Tagen mit völlig anderen Dingen beschäftigt. Die 38-Jährige hat kürzlich ihr viertes Kind zur Welt gebracht – ein kleines Mädchen, das sie gemeinsam mit ihrem einstigen Partner Machine Gun Kelly (34) begrüßte. Die Nachricht wurde von dem Musiker mit einem süßen Video auf Instagram verkündet. "Endlich ist sie da", gab der frisch gebackene Vater überglücklich darunter bekannt, während Megan selbst sich bisher nicht dazu geäußert hat.

Getty Images Megan Fox und Amanda Seyfried, September 2009

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

