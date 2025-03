Amanda Seyfried bedauert ihren Gesang in "Les Misérables"

Amanda Seyfried (39) hat jetzt in einem Interview mit GQ offen über ihre Zeit am Set von "Les Misérables" gesprochen und dabei ihre größten Herausforderungen in der Rolle der Cosette geschildert. Die Schauspielerin, die in der Verfilmung des Kultmusicals unter Regisseur Tom Hooper (52) zu sehen war, musste ihre Gesangsparts live vor der Kamera performen – ein Prozess, den sie als äußerst schwierig empfand: "Ich war leider technisch nicht bereit oder in der Lage, so zu singen, wie ich es mir gewünscht hätte." Trotz ihrer Begeisterung für den Film und die Zusammenarbeit mit Kollegen wie Eddie Redmayne (43) fühlte sie sich oft frustriert. "Das ist etwas, das ich bedauere", verriet Amanda.

Die direkte Konfrontation mit dem Gesang forderte sie besonders heraus, da viele Dialoge musikalisch umgesetzt wurden. Amanda, die befürchtete, ihren Akzent nicht überzeugend genug zu meistern, bezeichnete diese Sorge jedoch als nebensächlich. Vor allem im Vergleich zu ihren Co-Stars fühlte sie sich im Nachteil. Besonders Anne Hathaway (42) beeindruckte sie: "Selbst wenn sie weinte, war ihr Gesang perfekt. Das hat den Film zum Fliegen gebracht." Ihre eigene Leistung sieht Amanda hingegen kritisch. Obwohl viele widersprachen, hält sie ihre Darbietung bis heute für unzureichend und wünscht sich, damals schon die stimmlichen Fähigkeiten gehabt zu haben, die sie erst durch weitere musikalische Projekte erlangte.

Amanda Seyfrieds Karriere ist seitdem weiter erblüht. Besonders als Sophie in den Mamma Mia-Filmen konnte sie ihr musikalisches Talent erneut unter Beweis stellen. Für die 38-Jährige, die immer wieder musikalische Projekte in ihre Karriere integriert, hätte die Arbeit an "Les Misérables" wohl eine andere Wendung genommen, wenn sie damals mehr Erfahrung gehabt hätte. Dennoch bleibt der Dreh eine unvergessliche Erinnerung für Amanda – nicht zuletzt wegen der Zusammenarbeit mit namhaften Schauspielkollegen und der aufwendigen Produktion. Auch privat hat sie sich weiterentwickelt: Heute lebt Amanda mit ihrem Ehemann Thomas Sadoski (48) und den gemeinsamen Kindern ein weitgehend zurückgezogenes Leben abseits des Hollywood-Trubels.

Getty Images Amanda Seyfried, Schauspielerin

Getty Images Amanda Seyfried, 2024

