So unterstützt der "Glee"-Cast Naya Riveras (†) Sohn Josey

Chris Colfer (34), bekannt aus der Serie Glee, hat auf dem roten Teppich der Oscar-Party der Elton John AIDS Foundation über eine besondere Aktion gesprochen, mit der er und weitere Darsteller der Serie die Erinnerung an Naya Rivera (✝33) für deren Sohn Josey lebendig halten. Seine Kollegin Jenna Ushkowitz (38) habe hierfür eine E-Mail-Adresse eingerichtet, über die alle ehemaligen Kollegen Geschichten über Naya teilen können. "Wir können ihm Geschichten über seine Mutter senden", erzählte Chris dem Magazin Parade und fügte hinzu: "Ich werde emotional, wenn ich daran denke, wie großartig sie war." Naya starb im Juli 2020, nachdem sie mit ihrem damals vierjährigen Sohn ein Boot auf dem Lake Piru gemietet hatte.

In früheren Interviews beschrieb Joseys Vater Ryan Dorsey (41), was sich an jenem tragischen Tag ereignete. Bei ihrem Bootsausflug wollten sich Naya und Josey abkühlen und gingen von Board. Dabei trieb das von ihnen gemietete Boot ab. Die Schauspielerin schaffte es ihren Sohn noch zurück auf das Boot zu heben, konnte für sich selbst jedoch keine Kraft mehr aufwenden. In einem Gespräch mit dem Magazin People schilderte Ryan, wie Josey sich im Nachhinein Vorwürfe machte, dass er seiner Mutter nicht helfen konnte. Auf dem Rettungsseil an Board war nämlich eine Spinne, die ihn zu sehr verängstigt habe, um danach zu greifen. "Ich sage ihm immer wieder, dass das Seil ohnehin zu kurz gewesen wäre", erklärte Ryan.

Naya, die durch ihre Rolle als Santana Lopez einen festen Platz in den Herzen vieler "Glee"-Fans erlangte, setzte während ihrer Karriere oft ein starkes Zeichen für Selbstbewusstsein und Stärke. Ihre Co-Stars betonen immer wieder, was für eine beeindruckende Persönlichkeit sie auch abseits der Bühne und Kamera gewesen sei. Chris äußerte sich zu ihrem Andenken in einer Kolumne für Variety und beschrieb sie als so außergewöhnlich talentiert, dass er sich oft gefragt habe, ob sie "wirklich echt war oder nur ein Traum" sei. Auch Jahre nach ihrem Tod bleibt Nayas Einfluss spürbar – sowohl in den Erinnerungen der "Glee"-Stars als auch in den Geschichten, die sie nun für ihren Sohn festhalten.

Getty Images Chris Colfer und Naya Rivera

PictureLux/Action Press Naya Rivera als Santana Lopez in "Glee"

