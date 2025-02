Affäre mit Naya Riveras Schwester? Ryan Dorsey klärt auf

Ryan Dorsey (41), der Ex-Mann der verstorbenen Schauspielerin Naya Rivera (✝33), hat sich zu den Gerüchten über eine angebliche Affäre mit ihrer Schwester Nickayla Rivera geäußert. Nachdem Nickayla 2020 zu Ryan und seinem gemeinsamen Sohn mit Naya, Josey, gezogen war, verbreiteten sich Spekulationen über eine romantische Beziehung zwischen den beiden. "Die Menschen haben absolut keine Ahnung, was hinter geschlossenen Türen vor sich geht", erklärt der Schauspieler im Interview mit People. Er betont, dass es zwischen ihm und Nickayla nur um das Wohl von Josey ging, der nach dem tragischen Tod seiner Mutter eine weitere enge Bezugsperson brauche.

Das unkonventionelle Wohnen sieht Ryan als einen Weg, dem kleinen Josey Stabilität zu bieten, nachdem dieser im Alter von vier Jahren seine Mutter verloren hat. Naya war im Juli 2020 während eines Bootsausflugs mit ihrem Sohn ertrunken – ein Schicksalsschlag, der die Familie schwer getroffen hat. Ryan, der sich seitdem als alleinerziehender Vater um den Jungen kümmert, finde Trost darin, dass Nickayla als enge Bezugsperson Teil ihres Alltags sei. "Wir alle machen das Beste aus einer schwierigen Situation", erklärt der Schauspieler.

Unterstützung bekam er in der Vergangenheit auch von Nayas Vater, der die Gerüchte um eine Affäre stets als "unwichtig" abtat. In einem Interview mit ET plädierte er bereits für Ruhe und stellte klar, dass die Wohngemeinschaft allein dem Wohl des Kindes gelte. Die Familie sei sich in ihrer Unterstützung für Josey einig und stehe Ryan und Nickayla bei. Zudem zeigte sich Ryan in der Vergangenheit bewegt von der Verbundenheit zwischen Josey und Nickayla. Es sei herzergreifend, wie liebevoll sie sich um den Jungen kümmere. Der Schauspieler erklärte, dass der Zusammenhalt zwischen allen Beteiligten die einzige Priorität sei – ein echtes Zeichen von familiärer Stärke.

ActionPress Ryan Dorsey und Naya Rivera

Instagram / dorseyryan Ryan Dorsey und sein Sohn Josey

