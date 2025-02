Vor Ertrinken: Das waren Naya Riveras letzte Worte an Sohn

Glee-Star Naya Rivera (✝33) unternahm am 8. Juli 2020 mit ihrem damals vierjährigen Sohn Josey einen Bootsausflug auf dem Lake Piru in Kalifornien. Was als entspannter Ausflug geplant war, endete in einer Tragödie: Die Schauspielerin kehrte nicht mehr zurück. Ihr Sohn wurde später allein und schlafend auf dem Boot gefunden, mit einer Schwimmweste bekleidet. Nach einer fünftägigen Suchaktion wurde Nayas Körper schließlich geborgen. Nun, fast fünf Jahre später, hat ihr Ex-Mann Ryan Dorsey in einem Interview mit dem Magazin People über die letzten Stunden ihres Lebens und ihre letzten Worte gesprochen. Demnach habe Naya den Namen ihres Sohnes ausgesprochen, bevor sie im Wasser untergegangen sei.

Laut Ryan schildere ihr Sohn Josey noch heute einzelne Details jenes schicksalhaften Tages. So soll er sich daran erinnern, wie Naya ihn beruhigt habe, als er Angst hatte, zu schwimmen. Beide seien gemeinsam ins Wasser gesprungen, doch das Boot habe langsam begonnen wegzutreiben. Während Josey es geschafft habe, sich zurück an Bord zu ziehen, habe er gesehen, wie seine Mutter unter Wasser verschwunden sei – eine Erinnerung, die ihn bis heute beschäftige. "Er hat immer wieder gesagt, dass er versucht hat, ein Rettungsboot zu finden, und da war ein Seil, aber da war eine große Spinne an dem Seil, und er hatte zu viel Angst, es zu werfen", erklärte Ryan. "Ich habe ihn immer wieder beruhigt: 'Kumpel, das Seil wäre nicht lang genug gewesen.'" Ryan arbeite noch heute daran, seinem Sohn die Schuldgefühle zu nehmen. Wie genau es zu dem Unfall gekommen war, ist bis heute unklar. Experten gehen allerdings von einer Verkettung unglücklicher Umstände wie Unterströmungen im See aus.

Für Ryan und Josey sei es wichtig, Nayas Andenken lebendig zu halten. So teilen sie gemeinsame Erinnerungen an die Schauspielerin und haben in ihrem Zuhause viele Bilder von ihr aufgestellt. Laut eigener Aussage sprechen sie jeden Abend über Naya und sagen ihr "Gute Nacht". Zwischen den beiden ist in den letzten Jahren eine enge Bindung entstanden. Trotz des Verlustes beschreibt Ryan seinen Sohn heute als fröhliches und liebevolles Kind.

ActionPress Ryan Dorsey und Naya Rivera

Instagram / nayarivera Naya Rivera (✝33), Schauspielerin

