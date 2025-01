Ryan Dorsey zollt Naya Rivera (†) am 38. Geburtstag Tribut

Naya Rivera (✝33) bleibt unvergessen. Die Schauspielerin, die vor über vier Jahren durch tragische Umstände ums Leben kam, wäre am Sonntag 38 Jahre alt geworden. Ihr Ex-Mann Ryan Dorsey (41) teilte deshalb ganz besondere Geburtstagsgrüße. "Alles Gute zu deinem Geburtstag im Himmel", wünschte der "Ray Donovan"-Darsteller in einem emotionalen Instagram-Beitrag. Er postete ein Foto von Naya und ihm, das die beiden Hand in Hand bei einer Golden Globe-Verleihung zeigt. "Fünf Geburtstage, seitdem du weg bist. Jeden Tag denke ich daran, wie es schiefging", fuhr Ryan fort und erzählte, dass er ihren Verlust immer noch nicht begreifen kann.

Der 41-Jährige versprach seiner verstorbenen Ex-Frau, dass er für ihren "JoJo Binx" sein Bestes geben würde, womit er sich auf ihren gemeinsamen Sohn Josey (9) bezog. Außerdem bat er Naya, ihre ebenfalls dahingeschiedenen Hunde Emma und Lucy zu streicheln. Zuletzt wandte er sich an seine Social-Media-Follower: "Wenn du das hier liest, dann sei nett zu den Menschen, die du liebst. Man kann nie wissen, wann man seine letzte Umarmung gibt." Der US-Amerikaner ließ seinen Sohn ebenfalls einen Gruß an Naya verschicken. Ryan teilte ein Video, auf dem Josey in einer Schneelandschaft zu sehen ist. Der 9-Jährige schaut in die Kamera und ruft: "Dieser hier ist für eine besondere Person." Daraufhin legt er sich auf den Boden und macht einen Schneeengel für seine Mutter.

Naya und Ryan heirateten im Jahr 2014 und begrüßten ein Jahr später ihren kleinen Jungen. 2018 ließ sich das Paar scheiden, lebte jedoch weiterhin gemeinsam, um Josey zusammen großzuziehen. Bei einem Ausflug mit ihrem damals 4-jährigen Sohn zum Piru-See im Jahr 2020 ertrank die Glee-Darstellerin tragischerweise. Berichten zufolge schwammen sie zusammen, bis Naya ihren Sohn zurück ins Boot brachte, selbst dazu aber nicht mehr in der Lage war. Ihr Andenken lebt allerdings durch ihre Liebsten weiter. Angeblich sollen Ryan und Josey ihrer jeden Tag gedenken. "Ihr Haus ist voll mit Bildern von ihm und Naya. Sie sprechen jeden Tag über Naya. Abends sagen sie ihr Gute Nacht", berichtete ein Insider gegenüber People.

Anzeige Anzeige

Instagram / dorseyryan Josey Hollis Dorsey, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nayarivera Naya Rivera (✝33) mit ihrem Sohn Josey