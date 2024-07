Vierter Todestag: So bewegt war das Leben von Naya Rivera

Naya Rivera (✝33) erlangte durch Glee weltweite Bekanntheit. Vor genau vier Jahren verstarb die Schauspielerin bei einem tragischen Bootsunglück. Ihr Vermächtnis ist allerdings mehr als ein einziger Tag. Als Cheerleaderin Santana Lopez spielte sie in der Musicalserie eine der ersten lesbischen Charaktere im amerikanischen Fernsehen. Gerade ihr Einsatz für die LGBT-Community zeichnete sie aus. Popstar Demi Lovato (31) schrieb nach ihrem Tod auf X: "Die Rolle, die du gespielt hast, war bahnbrechend für viele queere Mädchen wie mich damals [...] und dein Ehrgeiz und deine Erfolge waren für Latina-Frauen auf der ganzen Welt inspirierend."

Neben ihrer Leidenschaft für Musik und Schauspielerei war das Wichtigste für Naya ihre Familie. Gemeinsam mit Ryan Dorsey (40) hatte die "Sorry"-Interpretin einen Sohn namens Josey Hollis (8). Im Gespräch mit Momtastic sprach sie einst über ihr kleines Wunder. "Selbst wenn Josey schläft, denke ich an ihn und sehe mir Bilder von ihm an, und die Hälfte der Zeit rührt mich das zu Tränen, weil ich ihn so unglaublich liebe", schwärmte der TV-Star. Bei dem fatalen Unfall war ihr damals vierjähriger Sohn auch dabei. Laut einem Statement der zuständigen Polizei soll sie ihn mit letzter Kraft gerettet haben, bevor sie von einer Strömung mitgerissen worden sei.

Ein besonderes Anliegen der US-Amerikanerin war ein wohltätiges Projekt. Das Alexandria House in Los Angeles ist ein sicherer Ort, an dem Frauen und Kinder Zuflucht suchen können. In Gedenken an Naya veranstalten ihre "Glee"-Kollegen jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit verschiedene Events, um Spenden zu sammeln. Im vergangenen Dezember brachten Kevin McHale (36), Amber Riley (38), Heather Morris (37) und Co. sogar einen bis dahin unveröffentlichten Song ihrer Freundin raus. Auf Instagram erklärten sie, dass alle Einnahmen des Liedes an das Frauenhaus gespendet würden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Naya Rivera und ihr Sohn Josey

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin McHale und Naya Rivera im Dezember 2012

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de