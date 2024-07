Heather Morris zollt Naya Rivera am vierten Todestag Tribut

Gestern jährte sich der Todestag von Naya Rivera (✝33) zum vierten Mal. Anlässlich des traurigen Jubiläums widmete Heather Morris (37) ihrer Glee-Kollegin einen rührenden Instagram-Beitrag. Zu einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der die Freundinnen kuschelnd auf einem Bett liegen, schrieb die Schauspielerin: "Ich kann nicht glauben, dass es schon vier Jahre her ist... Junge, wie die Zeit vergeht. Dennoch bin ich jedes Jahr überrascht, wie sehr es immer noch wehtut. [...] Gott, du fehlst so sehr... Außer, dass ich das Gefühl nicht loswerden kann, dass du nie gegangen bist." Naya sei noch immer unter ihnen und sei die Kraft, die alle zu ihrem "höchsten Potenzial" führe.

Naya ist im Juli 2020 während eines Bootausflugs verunglückt. Nachdem ihr damals vierjähriger Sohn Josey (8) allein im Wasserfahrzeug auf dem Lake Piru entdeckt worden war, wurde seine Mutter als vermisst gemeldet. Nach mehreren Tagen intensiver Sucharbeiten konnte die Leiche der Sängerin geborgen werden. "Der Körper wurde geröntgt und es wurde eine vollständige Autopsie durchgeführt. Die Ergebnisse sprechen eindeutig für ein Ertrinken", hieß es daraufhin damals in einer offiziellen Pressemitteilung des Ventura County Medical Examiner's Office.

Seit dem tragischen Tod seiner Mutter lebt der Kleine bei seinem Vater Ryan Dorsey (40). Naya und der "Big Sky"-Darsteller heirateten 2014, ließen sich 2018 jedoch wieder scheiden. Mittlerweile ist Josey acht Jahre alt und tritt in die Fußstapfen seiner erfolgreichen Mama. Laut ET sei er Teil einer Theaterproduktion in West Virginia und übernehme sogar eine Rolle im Musical "Seussical Jr.".

Instagram / heatherrelizabethh "Glee"-Kolleginnen Heather Morris und Naya Rivera

Instagram / dorseyryan Sohnemann Josey und Ryan Dorsey, März 2023

