Finale von "The Summer I Turned Pretty" kommt im Sommer 2025

Die Fans der beliebten Serie "The Summer I Turned Pretty" (TSITP) müssen sich auf einen endgültigen Abschied einstellen. Wie Amazon Prime Video bekanntgegeben hat, wird die dritte Staffel der Coming-of-Age-Serie gleichzeitig die letzte sein. In insgesamt elf finalen Episoden soll die Geschichte von Belly und ihren sommerlichen Gefühlen zu Ende erzählt werden. Die Ausstrahlung der finalen Staffel wird für den Sommer 2025 erwartet. Damit geht die Adaption der bekannten Buchreihe von Jenny Han (44) nach drei erfolgreichen Staffeln zu Ende.

Hinter der Entscheidung zur begrenzten Laufzeit von drei Staffeln steckt offenbar ein durchdachtes Konzept. Die Autorin der Romanvorlage war von Beginn an eng in die Entwicklung der Serie eingebunden und stellte sicher, dass die Handlung mit der letzten Staffel zu einem stimmigen Abschluss kommt. Die Serienmacher sollen gezielt darauf hingearbeitet haben, der Geschichte genügend Raum zur Entwicklung zu geben, ohne sie künstlich auszudehnen, berichtete Serienjunkies. Fans dürfen sich also auf ein würdiges Ende freuen, das die zentralen Konflikte und die Entwicklung der Charaktere abschließen wird.

Jenny, die auch die "To All the Boys I've Loved Before"-Reihe geschrieben hat, hat als Autorin und Produzentin ihren Status in der Welt der Jugendbuchadaptionen gefestigt. Mit TSITP brachte sie nicht nur eine neue Generation von Zuschauern dazu, sich in ihre Geschichten zu verlieben, sondern setzte auch auf Trends wie nostalgische Sommerromanzen und das Erwachsenwerden. Die Serie, die Bellys Dreiecksbeziehung mit den Brüdern Conrad und Jeremiah zeigt, thematisiert unter anderem die erste Liebe und das Thema Identitätsfindung. Für die Fans bleibt auch abseits der Serie die Möglichkeit, in die Romanwelt von Jenny zurückzukehren, die sie zu einer der bekanntesten Erzählerinnen ihres Genres gemacht hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny Han, Autorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Briney, Lola Tung und Gavin Casalegno bei der "Der Sommer, als ich schön wurde"-Premiere

Anzeige Anzeige

Anzeige