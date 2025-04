Startdatum von "The Summer I Turned Pretty" ist bekannt

Die beliebte Jugendserie "The Summer I Turned Pretty" kehrt jetzt zurück! Wie Prime Video jetzt bekanntgab, wird die finale dritte Staffel der Serie am Mittwoch, den 16. Juli 2025, starten. Die elf Folgen der Staffel werden laut Deadline weltweit in über 240 Ländern auf der Plattform zu sehen sein. Basierend auf der Buchvorlage von Bestsellerautorin Jenny Han (44) erzählt die Serie die vielschichtige Geschichte der jungen Belly, gespielt von Lola Tung (22), die sich in einem emotionalen Liebesdreieck zwischen den Brüdern Conrad, verkörpert von Christopher Briney (27), und Gavin Casalegno (25) als Jeremiah wiederfindet. Auch die Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sowie die Stärke weiblicher Freundschaften stehen wohl im Fokus.

Die Serie, deren erste Staffel 2022 ein Riesenerfolg wurde und die in ihrem Premieren-Wochenende zur meistgesehenen Serie auf Prime Video aufstieg, hat sich als absoluter Publikumsliebling etabliert. Staffel zwei, die im Sommer 2023 erschien, konnte laut Deadline die Zuschauerzahlen der ersten verdoppeln. Mit der dritten Staffel, die auf dem Buch "We'll Always Have Summer" basiert, soll die Erzählung ihren krönenden Abschluss finden. Jenny Han, die gemeinsam mit Sarah Kucserka als Showrunnerin fungiert, stellte sicher, dass die Serie die Geschichte der Buchreihe authentisch und in passendem Tempo zu Ende bringt. Produziert wird die Serie von Amazon Studios in Zusammenarbeit mit wiip.

Für Jenny ist "The Summer I Turned Pretty" ein weiterer Meilenstein in ihrer Karriere als Jugendbuchautorin und Produzentin. Die 44-Jährige, die auch hinter der erfolgreichen "To All the Boys I’ve Loved Before"-Reihe steckt, hat sich einen festen Platz im Herzen junger Leser und Zuschauer erobert. Ihre Geschichten, die sich mit den Themen jugendliche Liebe, Verlust und Persönlichkeitsfindung befassen, sind immer wieder ein Erfolg – sowohl in Buchform als auch auf dem Bildschirm. Fans, die die Wartezeit zur letzten Staffel überbrücken und tiefer in die Welt von Belly und Co. eintauchen möchten, können also jederzeit zu den Romanvorlagen greifen, auf denen die Serie basiert.

Getty Images Der Cast von "Der Sommer, als ich schön wurde"

Getty Images Jenny Han, Autorin

