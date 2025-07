"Der Sommer, als ich schön wurde" sorgt für hitzige Debatten

Die Serie "Der Sommer, als ich schön wurde" hat in den vergangenen Jahren die Herzen zahlreicher Zuschauer erobert. Die Geschichte rund um Belly, gespielt von Lola Tung, die sich zwischen den beiden Brüdern Conrad und Jeremiah entscheiden muss, wird mit großer Spannung verfolgt – sie entfacht jedoch nicht nur Emotionen, sondern auch hitzige Diskussionen unter den Fans. Besonders in den sozialen Netzwerken nehmen die Debatten teilweise extreme Formen an, was das Produktionsteam und Amazon inzwischen zum Handeln veranlasst hat. Auf Instagram stellten sie unmissverständlich klar: "Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Mobbing und Hassrede. Wer sich an einem der folgenden Vergehen beteiligt, wird gesperrt: Hassrede oder Mobbing, gezielte Angriffe auf unser Team oder unsere Mitwirkenden, Belästigung oder das Veröffentlichen persönlicher Daten von Mitgliedern der Community."

Die Produzenten und Stars der Serie wissen, dass die fiktive Welt rund um Belly und ihre komplizierte Beziehung zu Conrad und Jeremiah leidenschaftliche Reaktionen auslöst. Trotzdem richtete Hauptdarstellerin Lola in einem Interview mit Teen Vogue einen eindringlichen Appell an die Fans, Maß zu halten. "Ich bin wirklich dankbar, dass es den Leuten so viel bedeutet, aber manche werden dabei ein bisschen angsteinflößend", erklärte die 22-Jährige und ergänzte: "Bitte droht nicht damit, jemanden umzubringen, wenn es nicht so läuft, wie ihr wolltet. Es ist alles nicht so ernst, versprochen." Außerdem betonte sie, dass Autorin Jenny Han großen Wert darauf lege, allen Fans ein möglichst zufriedenstellendes Finale zu bieten.

Im Gegensatz zur Buchvorlage überrascht die Serie mit zusätzlichen Handlungssträngen und neuen Charakteren. Bereits in den ersten Staffeln wurden Themen wie gleichgeschlechtliche Anziehung oder der Debütantinnenball aufgegriffen – Elemente, die in den Romanen der heute 44-jährigen Autorin keine Rolle spielten. Auch in der dritten und finalen Staffel, die erst vor Kurzem Premiere feierte, könnten die Zuschauer noch mit einigen unerwarteten Wendungen rechnen. "Meine Priorität war immer, dass die Fans des Buches mit der Geschichte, die wir erzählen, wirklich zufrieden sind, aber auch, dass sie wissen, dass es sich um eine Adaption in einem neuen Medium handelt, es also nicht genau dasselbe sein wird", erläuterte Jenny Han im Gespräch mit Variety.

