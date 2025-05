"The Summer I Turned Pretty"-Finale verspricht Unerwartetes

Fans von "The Summer I Turned Pretty" dürfen sich auf eine emotionale Achterbahnfahrt gefasst machen. Die mit Spannung erwartete dritte und letzte Staffel der Serie wird ab dem 16. Juli auf Prime Video zu sehen sein und elf statt wie üblich acht Episoden umfassen. Autorin und Showrunner Jenny Han (44), die auch die Buchvorlage zur Serie schrieb, betonte gegenüber Entertainment Weekly, dass es Überraschungen geben wird, die nicht exakt den Romanen entsprechen. Im Mittelpunkt steht weiterhin das Liebesdreieck zwischen Belly, gespielt von Lola Tung (22), Jeremiah, dargestellt von Gavin Casalegno (25), und Conrad, verkörpert von Christopher Briney (27). Die finale Staffel setzt zwei Jahre nach einer dramatischen Entscheidung an und stellt Belly vor neue Herausforderungen in Liebe und Leben.

Die Handlung führt die Zuschauer zurück nach Cousins Beach, wo Belly sich auf einen Sommer mit ihrer vermeintlichen großen Liebe Jeremiah freut. Doch unerwartete Ereignisse bringen Conrad erneut in ihr Leben. Laut Jenny war es ihr Ziel, eine Erfahrung zu schaffen, die sowohl langjährigen Fans der Bücher als auch Zuschauern der Serie gerecht wird. Zudem entschied sie sich für eine längere Staffel, da besonders viele emotionale und zeitlich weitreichende Wendepunkte erzählt werden. Jenny erklärte: "Ein erfolgreiches Liebesdreieck hinterlässt immer gebrochene Herzen, egal wie es ausgeht." Dass sie dabei Risiken eingeht, befürworten auch die Schauspieler. Lola ist überzeugt, dass auch schmerzhafte Szenen Teil des packenden Erlebnisses sind: "Herzschmerz zeigt, dass man etwas empfunden hat."

Für Lola markiert die Serie nicht nur den Durchbruch in der Schauspielwelt, sie wird von Fans auch für ihre authentische Darstellung und emotionale Tiefe gefeiert. Die wiederkehrende Kulisse von Cousins Beach und die intensive Verbindung zwischen den Figuren erwecken nicht nur nostalgische Sommergefühle, sondern lassen auch tiefere Themen wie Selbstfindung, Familie und Freundschaft aufleben. Angesichts der literarischen Vorlage war Jenny stets darauf bedacht, den Fokus auf diese Facetten zu legen. Mit großer Vorfreude und Wehmut fiebern nun die Zuschauer wie auch die Darsteller dem Finale entgegen – ein Sommer, der unvergessen bleiben wird.

Jenny Han, Autorin

Lola Tung, Schauspielerin

