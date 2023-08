So soll es mit "Der Sommer, als ich schön wurde" weitergehen

Serienjunkies aufgepasst! Seit seiner Veröffentlichung im Juni 2022 gilt "Der Sommer, als ich schön wurde" als einer der absoluten Streaming-Favoriten. Die Serie begleitet drei Teenager und behandelt dabei Themen wie Freundschaft, Verlust und vor allem die ganz große Liebe. Auch jede Menge Drama kommt dabei nicht zu kurz. Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Show in eine neue Runde geht: Doch was erwartet die Fans in der dritten Staffel der Erfolgsserie?

In einem Interview mit The Hollywood Reporter spricht Autorin Jenny Han (42) über die zweite Staffel des Streaming-Hits und deutet an, was der Gruppe rund um Belly in der nächsten Staffel bevorsteht. Dabei sollte vor allem eins die Fans freudig stimmen: "Ich denke, sie können erwarten, dass Belly sich wirklich weiterentwickelt und in vielerlei Hinsicht wächst", teasert sie an. Was genau das letztlich bedeutet und ob es zum endgültigen Aus des Liebesdreiecks der drei Hauptcharaktere kommen wird, bleibt vorerst ungewiss.

In einer Pressemitteilung untermauerte ein Sprecher für Amazon bereits die große Beliebtheit der Serie: "Diese charmante, zu Herzen gehende Serie hat gezeigt, wie breit gefächert unser Kundenstamm ist und spricht eine junge, vielfältige Zuschauerschaft an." Eins ist klar: Fans weltweit werden sicherlich schon jetzt dem Start der dritten Staffel entgegenfiebern.

Getty Images Jenny Han, Autorin

Getty Images Lola Tung, Schauspielerin

Getty Images Der Cast von "Der Sommer, als ich schön wurde"

