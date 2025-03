Herzogin Meghan startet neuen Podcast über Unternehmerinnen

Herzogin Meghan (43) wagt sich erneut in die Welt der Podcasts und startet mit "Confessions of a Female Founder" ein neues Format, das am 8. April Premiere feiert. Die achtteilige Serie wird von Lemonada Media produziert. Im Mittelpunkt ihres neuen Projekts stehen Gespräche mit Gründerinnen, die von den Höhen und Tiefen ihrer unternehmerischen Reise berichten. "Ich bin so stolz auf das, was wir schaffen [...]", erklärt Meghan in einer Mitteilung. Laut dem Pressetext, der unter anderem Deadline vorliegt, bietet das Projekt nicht nur Einblicke in die Erfahrungen der Gründerinnen, sondern auch in Meghans eigenen Weg als Unternehmerin mit ihrer Marke "As ever".

Lemonada Media, bekannt unter anderem für Podcasts wie "Hard Feelings" von Jennette McCurdy (32), wurde im Jahr 2019 von Jessica Cordova Kramer und Stephanie Wittels Wachs gegründet. Beide Gründerinnen haben die enge Zusammenarbeit mit Meghan betont. "Als Gründerinnen sind wir dankbar, mit Meghan genau den Podcast zu entwickeln, den wir uns gewünscht hatten, als wir Lemonada gründeten", schwärmt Jessica laut dem Portal. Sie hat besonders Meghans einfühlsame Art hervorgehoben – diese gebe ihren Gästen ein Gefühl von Sicherheit, das ihnen ermöglicht, ihre persönlichen und selten gehörten Geschichten preiszugeben.

Neben ihrer Tätigkeit als Podcasterin widmet sich die 43-Jährige aktuell weiteren Projekten, darunter "With Love, Meghan", einer kürzlich gestarteten Netflix-Doku. Doch nicht alle stehen hinter der Gattin von Prinz Harry (40). Überraschende Kritik äußerte die kanadische Comedian Katherine Ryan (41). Obwohl sie Meghan in der Vergangenheit unterstützt hat, bezichtigte sie die Herzogin nun in ihrer neuen Show der Lüge. Im Podcast "Telling Everybody Everything" erklärte Katherine: "Ich sehe jetzt Dinge, die nicht zusammenpassen." Sie bemängelte insbesondere die Widersprüche in Meghans Aussagen über ihre Kindheit in der kontroversen Doku.

Getty Images Jessica Cordova Kramer, Sinead Burke und Kelli Hurley, Januar 2020

Getty Images Katherine Ryan, März 2025

