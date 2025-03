Insider spekulieren über Kevin Costners Interesse an Cher

Bei einem Auftritt von Cher (78) am Valentinstag beim "SNL50: The Homecoming Concert" in New York kam es zwischen ihr und dem frisch geschiedenen Kevin Costner (70) zu einem augenfälligen Flirt. Wie Insider berichten, sei der Schauspieler, der nach dem Ende seiner 18-jährigen Ehe wieder Single ist, begeistert von Chers Performance in einem schwarzen, beinahe transparenten Outfit gewesen. Nach ihrem Auftritt gelang es ihm, einen Platz direkt neben der Sängerin zu ergattern, wo die beiden sich bestens zu amüsieren schienen, viel miteinander lachten und flirteten, berichtete Radar Online. Auf der anderen Seite von Cher saß jedoch ihr Partner Alexander "A.E." Edwards – und der gefiel sich sichtlich weniger in seiner Rolle.

Laut Insidern habe sich Alexander, der seit über zwei Jahren mit Cher liiert ist, in der Anwesenheit von Kevin stark verunsichert gefühlt. Der 39-jährige Musikproduzent soll sich von dem Hollywoodstar regelrecht "in den Schatten gestellt" gefühlt haben. Das Auftreten des Schauspielers habe bei Alexander den Verdacht geweckt, dass Cher ihn vielleicht nur als optisches Accessoire betrachte, während sie tatsächlich für jemanden wie Kevin schwärmen könnte. Zu den Spannungen kam hinzu, dass Alexander selbst wohl bekanntermaßen nicht immer treu gewesen sein soll und sich bisher weigerte, Chers wiederholte Wünsche nach einer Hochzeit zu erfüllen. Dennoch wies ein Sprecher der Sängerin Gerüchte um Probleme in der Beziehung entschieden zurück.

Während Kevin zuletzt vor allem persönliche Herausforderungen meistern musste, scheint er sein Leben als Single wieder mit neuem Schwung anzugehen. Der Hollywoodstar, der durch Filme wie "Der mit dem Wolf tanzt" berühmt wurde, hat in der Vergangenheit immer wieder durch charmantes Auftreten begeistert. Cher wiederum ist bekannt für ihre leidenschaftliche und oft unkonventionelle Art. Bereits in früheren Interviews betonte sie, dass sie sich von starken und charismatischen Männern angezogen fühle – Eigenschaften, die auf Kevin zweifellos zutreffen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Dynamik zwischen Cher, Alexander und Kevin weiterentwickelt.

Anzeige Anzeige

Photo credit: MEGA Alexander Edwards und Cher, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige Anzeige