Cher steht ihrem Sohn Elijah Blue Allman nach Überdosis bei

Elijah Blue Allman (48), der jüngste Sohn von Musiklegende Cher (79), wurde am 14. Juni nach einer mutmaßlichen Drogenüberdosis ins Krankenhaus eingeliefert. Der Vorfall ereignete sich in Joshua Tree, Kalifornien, wo Rettungskräfte zu einem Anwesen in Landers gerufen wurden, nachdem Berichte über auffälliges Verhalten eingegangen waren. Vor Ort fanden die Behörden nicht nur Drogen, sondern erkannten auch rasch Elijahs kritischen Zustand. Der 48-Jährige wurde behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo er "die beste medizinische Versorgung erhielt", wie ein Insider laut TMZ berichtete. Während des Aufenthalts sowie in der schwierigen Zeit danach sei Cher durchgehend an der Seite ihres Sohnes gewesen, um dafür zu sorgen, dass er "die Hilfe bekommt, die er benötigt".

Elijah, der wie seine Mutter in der Musikbranche tätig ist, sprach in der Vergangenheit offen über seinen langjährigen Kampf mit Drogen. Bereits als Kind kam er mit Substanzen in Kontakt – ein gefährlicher Weg, der ihn nach eigener Aussage mehrfach beinahe das Leben gekostet hätte. In Interviews beschrieb er, wie der Konsum ihm kurzfristig half, sich von inneren Konflikten abzulenken, ihn aber zugleich in immer tiefere Krisen stürzte. Neben der Abhängigkeit hatte er auch mit psychischen Problemen zu kämpfen, die eng mit seinem Drogenmissbrauch verknüpft waren. Über die Jahre stellte ihn diese doppelte Belastung immer wieder vor enorme Herausforderungen – körperlich wie seelisch.

Während er nun offenbar auf dem Weg der Genesung ist, bleibt Cher, die bereits früher versuchte, als gesetzliche Betreuerin ihres Sohnes zu agieren, ein verlässlicher Anker. Die Pop-Ikone hatte 2023 beantragt, Elijahs finanzielle Angelegenheiten zu übernehmen, weil sie befürchtete, er könnte sein Erbe für Drogen ausgeben. Dieser Antrag wurde jedoch abgelehnt. Neben Elijah, der aus einer Ehe mit dem Musiker Gregg Allman (✝69) stammt, hat Cher noch einen weiteren Sohn, Chaz Bono (56), mit ihrem Ex-Mann Sonny Bono (✝62).

Getty Images Cher (r.) und ihr Sohn Elijah im März 2001

Getty Images Cher bei der Victoria's Secret Fashion Show 2024

