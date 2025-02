So eine Frau sucht Kevin Costner (70) nach seiner Scheidung

Kevin Costner (70) startet nach der Scheidung von seiner Ex-Frau Christine Baumgartner (50) neu in sein Liebesleben – allerdings ohne große Eile. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Tin Cup" und "Der mit dem Wolf tanzt", soll laut einem Insider der Us Weekly in den letzten Monaten "nichts Ernsthaftes" begonnen haben. Obwohl Freunde versuchen würden, ihn zu verkuppeln, bevorzuge Kevin keine Hollywood-Stars oder glamourösen Persönlichkeiten, sondern würde es eher bodenständiger mögen. "Kevin mag keine Dates mit Schauspielerinnen aus Hollywood. Er mag lieber ganz normale Frauen", verrät die Quelle. Der siebenfache Vater wurde zuletzt in Aspen gesichtet, wo er sowohl Zeit mit seinen Kindern als auch mit Freunden verbrachte.

Der Schauspieler legt offenbar großen Wert auf Familie und ein privates Leben abseits des Rampenlichts. Neben den längeren Aufenthalten auf seiner Ranch in Aspen genießt Kevin ruhige Momente in seinem Haus in Santa Barbara. Laut Insidern nutze er seine Freizeit am liebsten, um mit seinen Kindern Zeit zu verbringen. Auch sein Freundeskreis bestehe meist aus Menschen, die nicht in Hollywood tätig seien – eine bewusste Entscheidung, wie die Quelle erklärt: "Er bevorzugt das Leben außerhalb des Scheinwerferlichts."

Während Kevin sich zurückhaltend zeigt, gibt es dennoch Gerüchte über mögliche Affären. Besonders ein Treffen mit Jennifer Lopez (55) im Dezember des vergangenen Jahres sorgte für Aufsehen. Die Sängerin, die selbst kürzlich ihre Scheidung von Ben Affleck (52) abschloss, soll Kevin laut Star als einen Mann bezeichnet haben, dessen Eigenschaften sie sich bei einem Partner wünsche. Für Kevin scheint jedoch klar: Sein Fokus liegt auf seiner Familie, seinen Freunden und seiner Leidenschaft für Filmprojekte – fernab des Hollywood-Trubels.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner mit seinen Kindern Hayes Logan, Grace Avery und Cayden Wyatt, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige Anzeige