Kevin Costner wehrt sich gegen Vergewaltigungsszenen-Klage

Die Dreharbeiten zum Film "Horizon: An American Saga – Chapter 2" werfen schwere Vorwürfe gegen Kevin Costner (70) auf. Die Stuntfrau Devyn LaBella hat den Schauspieler und Regisseur verklagt und erhebt Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung. Sie behauptet, am 2. Mai 2023 Opfer einer nicht abgesprochenen Vergewaltigungsszene am Set geworden zu sein. Laut ihrer Aussage sei dabei kein Intimitätskoordinator anwesend gewesen. Kevin, der maßgeblich an den Dreharbeiten beteiligt gewesen sein soll, und sein Anwalt Marty Singer (73) weisen die Anschuldigungen vehement zurück.

Marty Singer erklärte gegenüber TMZ, dass LaBellas Angaben nicht den Tatsachen entsprechen. Die betreffende Szene sei keine Vergewaltigungsszene gewesen, sondern habe lediglich das Ziehen an einem Kleid bei vollständiger Bekleidung im Rahmen eines Probeshots enthalten. Er betonte zudem, dass zahlreiche Zeugen LaBellas Darstellung widersprochen hätten. Weiterhin legte das Anwaltsteam Nachrichten vor, in denen LaBella sich nach Abschluss der Dreharbeiten bei ihrem Vorgesetzten bedankte. In ihrer Klage führt LaBella jedoch an, Kevin habe die Szene angeleitet, und beschreibt detailliert den Vorgang, bei dem ein anderer Darsteller gewaltsam an ihrer Kleidung gezogen und sie gegen ihren Willen festgehalten habe.

Bereits vor vier Wochen hatte Kevins Anwalt die Anschuldigungen zurückgewiesen und betont, die Szene sei mit Devyn abgestimmt gewesen. "Als Stuntdarstellerin in 'Horizon 2' wurde Frau LaBella die fragliche Szene erklärt", erklärte der Jurist damals. Nach seinen Angaben habe Devyn dem Stuntkoordinator sogar durch einen "Daumen hoch" signalisiert, zur Aufnahme bereit zu sein. Die Anwälte betonten, dass es sich bei den Vorwürfen um "absolut haltlose" Behauptungen handele.

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

