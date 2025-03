Popsänger Stedman Pearson stirbt im Alter von 60 Jahren

Stedman Pearson brachte seinen Fans zu Lebzeiten sehr viel Freude. Nun ist bekannt, dass der Brite mit 60 Jahren verstorben ist. Die Schwester des "Rain or Shine"-Interpreten veröffentlichte diese traurige Nachricht in einer Stellungnahme gegenüber PA. Demnach verstarb der Musiker bereits am 10. März an den Folgen einer Diabetes-Erkrankung. "Er war ein Gentleman bis zum Schluss und in jeder Hinsicht – ein erstaunlicher Sohn, Bruder und Onkel", berichtete Denise Pearson und fügte hinzu: "Mögen die Erinnerungen und die Liebe, die er uns und der Welt gegeben hat, unser größter Trost sein. Wir werden ihn sehr vermissen."

Im Netz ist die Trauer um das Gesangstalent nun groß. "Es berührt mich sehr, vom Tod von Stedman Pearson zu erfahren. Er hatte damals einige funkige Lieder", schreibt ein User auf X. Ein anderer Fan machte deutlich: "Ich kann nicht glauben, dass es wahr ist. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich Five Star liebe. Meine Kindheit war eine magische Zeit dank ihrer Musik. [...] So ein großer Verlust."

Stedman war das älteste von fünf Kindern, die gemeinsam in der Band Five Star berühmt wurden. Neben Stedman und Denise waren auch Lorraine, Doris und Delroy Pearson Teil der Gruppe, die in den 1980er-Jahren ihre größten Erfolge feierte. Insgesamt landeten vier ihrer Alben in der Top 20. Mit Songs wie "System Addict", "Can't Wait Another Minute" und "Rain or Shine" erreichten sie damals ihre größten Erfolge.

Mirrorpix / MEGA Stedman Pearson, Sänger

Getty Images Stedman Pearson, Oktober 2003

