Alison Brie ergattert die Hauptrolle in einer neuen Serie

Alison Brie (42), bekannt aus Erfolgsserien wie "GLOW" und "Community", übernimmt die Hauptrolle in einem neuen Pilotprojekt des US-Senders FX. Im Zentrum der Serie "Witness Protection" steht eine hochrangige Bordellbesitzerin aus Washington, die nach einem heftigen Konflikt ihren Partner verrät und mit ihrer Tochter ins Zeugenschutzprogramm in eine abgelegene Küstenstadt in Maine zieht. Wie Deadline berichtet, fungieren Hannah Fidell und Gina Welch als Showrunner und Produzentinnen. Ursprünglich war auch David Chase (79), der Schöpfer von "The Sopranos", beteiligt, zog sich aber aufgrund von Terminkonflikten mit seinem neuen Film zurück.

Das Projekt basiert auf einem unveröffentlichten Drehbuch von David und wird von FX Productions umgesetzt. Hannah führt bei der Pilotfolge Regie. Nicole Lambert von Riverain Pictures ist ebenfalls an Bord und fungiert als ausführende Produzentin. Welche weiteren Schauspielerinnen und Schauspieler Teil des Ensembles sein werden, ist bislang noch nicht bekannt, da sich das Projekt noch in einer frühen Produktionsphase befindet.

Alison Brie ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, sie ist auch hinter der Kamera tätig. Die Kalifornierin hat bereits mehrere Projekte mitgeschrieben und produziert, darunter den Film "Somebody I Used to Know" an der Seite ihres Ehemannes Dave Franco (40). Gemeinsam arbeiteten sie ebenfalls an dem Film "Together", der am 30. Juli in die Kinos kommen soll. Zuletzt war die Schauspielerin auch in der Verfilmung des Romans "Apples Never Fall" zu sehen. Privat wirkt sie stets bodenständig und teilt nur selten Einblicke hinter die Kulissen ihres Lebens. Ihre Fans schätzen sie für ihren Mix aus Authentizität und vielseitigem Talent, der sie zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen ihrer Generation macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alison Brie, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Alison Brie, Januar 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Alison Brie und Dave Franco, Februar 2023