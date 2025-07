Süße Pics: Sind Daymian Weiß und Smilla Eckerle ein Paar?

Nanu, was ist denn da los? Smilla Eckerle und Daymian Weiß sorgen auf Instagram für eine Überraschung! Die beiden Realitystars teilen auf Instagram eine Reihe von niedlichen Schnappschüssen miteinander. Auf einem strahlen sie Arm in Arm in die Kamera, auf einem weiteren schauen sie einander tief in die Augen. "Sommernächte", kommentiert Daymian die Aufnahmen. Was sie der Community damit sagen wollen, lassen sie unkommentiert – für viele wird das aber wohl sehr nach einem Beziehungs-Outing aussehen.

Für die Fans scheint die Sache klar zu sein: Sie sind begeistert von Smilla und dem Germany Shore-Star als Paar. "Das ist ein Match", schreibt einer, während ein anderer hinzufügt: "Alles Gute für euch zwei. Smilla passt 1a zu dir." Weitere Follower wünschen ihnen alles Gute und stimmen der allgemeinen Meinung zu, dass die beiden super miteinander aussehen. Diese Neuigkeit kommt nicht allzu überraschend: In Smillas aktueller Story ist ebenfalls zu sehen, dass die Beauty die vergangenen Tage gemeinsam mit Daymian und seiner Familie verbracht hat. Erst feierten sie zusammen einen Geburtstag, dann verbrachten sie den Rest der Zeit gemeinsam auf einem Boot. Vor einigen Wochen gab es schon einmal einen Hinweis: Damals eiferten sie einem TikTok-Trend nach und teilten ein Video, auf dem sie eng miteinander tanzen und sich fast küssen.

Während Daymian schon seit vielen Jahren durch seine Familie in der Öffentlichkeit steht, wurde Smilla durch die Teilnahme an der vergangenen Staffel von Make Love, Fake Love bekannt. Damals war sie allerdings noch mit ihrem Ex-Partner Maurice Spada zusammen, mit dem sie auch an dem Format teilnahm. Die beiden beendeten ihre Beziehung Anfang Mai – schon kurz darauf verriet Smilla im Promiflash-Interview, wieder offen für Neues zu sein. "Ich bin jetzt niemand, der sagt, fürs nächste Jahr kommt gar niemand infrage. Also, es kommt, wie es kommen soll", erklärte die Brünette.

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle im Juli 2025

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / smillaeckrl Smilla Eckerle, Juni 2025

Denkt ihr, Smilla und Daymian sind ein Paar? Ja, bestimmt! Nein, ich glaube nicht, dass sie schon offiziell zusammen sind. Ergebnis anzeigen