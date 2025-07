Neu-Mama Michelle Keegan genießt den Sommer mit ihrem Baby

Michelle Keegan (38) zeigt in einem neuen Instagram-Post Eindrücke ihres idyllischen Sommers in den Cotswolds. Die britische Schauspielerin teilte Bilder, auf denen sie in einem modischen weißen Zweiteiler ihre vier Monate alte Tochter Palma im Kinderwagen spazieren fährt. Während sie die Natur und das ländliche Flair in den englischen Grafschaften genießt, ist ihr Ehemann, der frühere The Only Way Is Essex-Star Mark Wright (38), nicht auf den Bildern zu sehen.

Auf den Bildern posiert Michelle zudem mit Sonnenbrille und Sandalen vor einer traumhaften Landschaft. Die "Our Girl"-Bekanntheit besuchte zudem Bauernmärkte und Pferdeweiden, wie weitere Schnappschüsse zeigen. Nach der Geburt ihrer Tochter dokumentiert Michelle immer wieder persönliche Etappen aus ihrem Leben als frisch gebackene Mutter. Zuletzt teilte sie liebevolle Bilder von Marks erstem Vatertag und Palmas dreimonatigem Bestehen, das mit einem Fotoshooting gefeiert wurde.

Als Neu-Mama scheint Michelle den Spagat zwischen Babyalltag und Selbstfürsorge jedoch fantastisch zu meistern. Kürzlich zeigte sich die Schauspielerin sportlich im Netz. Auf Instagram postete sie Fotos von Pilates-Sessions und Padel-Tennis, um nach drei Monaten Mutterschaft wieder in ihre Fitnessroutine zurückzufinden. Auch ihre Karriere bleibt nicht auf der Strecke. Erst kürzlich hat die 38-Jährige einen lukrativen Werbedeal abgeschlossen, um das neue Gesicht von Sky zu werden. Dies wird ihr erster großer Job, seit sie Mutter ist.

Instagram / michkeegan Michelle Keegan im Juli 2025

Instagram / michkeegan Michelle Keegan, Schauspielerin

