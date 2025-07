Calantha Wollny stellt klar: Polizei sucht nicht nach ihr

Silvia Wollny (60) sorgte kürzlich für Aufsehen, als sie im Netz einen Suchaufruf nach ihrer Tochter Calantha Wollny (24) und deren Freund veröffentlichte. Laut ihrer Aussage würde die Polizei in Neuss nach den beiden suchen und sie bat ihre Follower um Hinweise auf deren Aufenthaltsort. Jetzt meldet sich Calantha selbst zu Wort und widerspricht ihrer Mutter entschieden. In einer Instagram-Story erklärt sie: "Hiermit stelle ich klar, dass die Polizei nicht nach mir, Calantha Wollny, sucht, so wie von meiner Mutter öffentlich angegeben."

Calantha machte weiter deutlich, dass es zwar polizeiliche Ermittlungen gebe, diese jedoch andere Personen beträfen: "Ja, die Polizei sucht nach jemandem, aber nicht nach mir." Sie lehnt es jedoch ab, konkrete Details zu nennen, um keine privaten Informationen preiszugeben. Zugleich kündigt die 24-Jährige rechtliche Schritte gegen ihre Mutter Silvia und weitere Familienmitglieder an, die den Suchaufruf unterstützt oder weiterverbreitet hätten. "Jeder, der diese falschen Informationen weiterverbreitet, wird rechtlich zur Rechenschaft gezogen", stellt sie klar.

Im Zuge ihrer aktuellen Stellungnahme gab Calantha außerdem an, bereits gegen ihren Bruder Jeremy-Pascal Anzeige erstattet zu haben. Ob diese Anzeige mit dem aktuellen Suchaufruf oder den Vorwürfen aus der Vergangenheit zusammenhängt, ließ sie offen und äußerte sich dazu nicht näher. Bereits vor rund einem Jahr hatte Calantha mit schweren Vorwürfen innerhalb der Familie für Schlagzeilen gesorgt. Damals hatte sie öffentlich behauptet, von ihrem Bruder sexuell missbraucht worden zu sein, was dieser entschieden zurückwies. Jeremy-Pascal betonte damals auf Instagram: "Es ist zu sagen, dass meine Schwester seit ihrer Kindheit psychische Probleme hat. Diese führten auch zu dem besagten Bruch zwischen Calantha, meiner Familie und mir."

Instagram / calantha_official Calantha Wollny, TV-Bekanntheit

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, März 2025

