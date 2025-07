Ex-Trainer Jürgen Klopp widmet Diogo Jota rührende Worte

Jürgen Klopp (58) hat in einem emotionalen Statement Abschied von dem bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Fußballprofi Diogo Jota genommen. Der Stürmer spielte vier Jahre unter Klopp beim FC Liverpool, wo der deutsche Trainer ihn 2020 von den Wolverhampton Wanderers für 44,7 Millionen Euro verpflichtete. Auf Instagram schrieb der gebürtige Schwabe: "Es bricht mir das Herz, vom Tod von Diogo und seinem Bruder André zu hören. Diogo war nicht nur ein fantastischer Spieler, sondern auch ein großartiger Freund, ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann und Vater." Er könne es kaum fassen und bete für die Familie der beiden Verstorbenen: "All meine Gebete, Gedanken und Kraft an Rute, die Kinder, die Familie, die Freunde und alle, die sie liebten. Ruhe in Frieden – In Liebe, J."

Diogo absolvierte während seiner Zeit unter Jürgen Klopp 145 Pflichtspiele für die "Reds" und erzielte dabei 56 Tore. Zu ihren gemeinsamen Erfolgen gehörten der Gewinn des englischen FA Cups und des Ligapokals, jeweils 2022. Über die Jahre äußerte Klopp sich wiederholt bewundernd über Jotas Fähigkeiten. Bereits im Jahr 2023 lobte der Trainer seinen Schützling nach einem herausragenden Spiel: "Sein Spielverständnis ist auf einem anderen Niveau." Auch nach Klopps Abgang 2024 war Jota Teil des Liverpool-Erfolgs, als der Verein unter Neu-Trainer Arne Slot dieses Jahr die Premier League gewann.

Diogo und sein Bruder André, der ebenfalls professioneller Fußballspieler war, fuhren am Donnerstag auf der A52 nahe der Gemeinde Cernadilla in Spanien mit einem Lamborghini. Dort sollen sie aus bisher ungeklärten Gründen von der Straße abgekommen sein – das Auto ging in Flammen auf. Beide kamen bei dem tragischen Unfall ums Leben. Diogo hinterlässt seine Frau Rute, die er erst vor rund zwei Wochen geheiratet hatte, sowie ihre drei gemeinsamen Kinder. Ob sein Bruder André eine Partnerin oder Kinder hatte, ist nicht öffentlich bekannt.

Getty Images Jürgen Klopp und Diogo Jota im Februar 2022

Getty Images Jürgen Klopp und Diogo Jota im September 2021

Instagram / rutecfcardoso14 Diogo Jota mit seiner Frau Rute und seinen drei Kindern im Mai 2025