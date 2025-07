Emotional: Cristiano Ronaldo zollt Diogo Jota (†28) Tribut

Die Nachricht über den tragischen Tod des portugiesischen Fußballspielers Diogo Jota erschüttert die Sportwelt. Auch Weltstar Cristiano Ronaldo (40) meldet sich nun auf Instagram zu Wort und zollt seinem Spieler-Kollegen und Freund mit emotionalen Worten Tribut. "Das macht keinen Sinn. Wir waren gerade erst zusammen in der Nationalmannschaft, du hattest gerade erst geheiratet", verleiht er seiner Fassungslosigkeit über die schreckliche Nachricht Ausdruck. Weiter schreibt Cristiano: "Deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern spreche ich mein Beileid aus und wünsche ihnen alle Kraft der Welt. Ich weiß, dass du immer bei ihnen sein wirst."

Bei dem folgenschweren Autounfall in der spanischen Provinz Zamora war das Fahrzeug, in dem Diogo gemeinsam mit seinem 26-jährigen Bruder André saß, mutmaßlich von der Straße abgekommen und in Flammen aufgegangen. Der Bruder des Profispielers verlor ebenfalls sein Leben – auch ihn erwähnt der portugiesische Nationalheld in seinem Beitrag. "Ruht in Frieden, Diogo und André. Wir werden euch alle vermissen", beendet Cristiano seinen Text. Dazu teilt er ein Schwarz-Weiß-Foto, das Diogo auf dem Fußballfeld zeigt. Der 28-Jährige trägt darauf das Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft, strahlt über beide Ohren und streckt die Arme zur Siegespose über den Kopf.

Diogo Jota begann seine Karriere beim FC Porto, bevor er über Stationen bei Atlético Madrid und Wolverhampton schließlich in Liverpool landete. Unter anderem stand er in seiner Zeit in Liverpool unter Jürgen Klopp (58) auf dem Platz, ehe Arne Slot das Traineramt übernahm. Jota war bekannt für seinen Kampfgeist, seine Schnelligkeit und seine Fähigkeit, im entscheidenden Moment das Tor zu treffen. Privat erlebte er erst vor wenigen Tagen einen glücklichen Höhepunkt in seinem Leben: Am 22. Juni heiratete er seine langjährige Partnerin und Mutter seiner drei Kinder, Rute Cardoso.

Getty Images Cristiano Ronaldo und Diogo Jota, Portugisische Fußballstars

Getty Images Cristiano Ronaldo und Diogo Jota bei der EM 2024

