Nach tödlichem Crash: Witwe identifiziert Diogo Jotas Leiche

Der tragische Tod von Diogo Jota, Profi des FC Liverpool und portugiesischer Nationalspieler, hat die Fußballwelt in Schockstarre versetzt. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder André Silva, ebenfalls Fußballer, kam der 28-Jährige in der Nacht zu Donnerstag bei einem schweren Autounfall nahe der spanischen Gemeinde Cernadilla ums Leben. Inzwischen konnten die Leichen durch die Witwe des Fußballprofis identifiziert werden – obwohl sie in dem Fahrzeug bis zur Unkenntlichkeit verbrannt waren. Rute Cardoso, die Diogo erst vor wenigen Tagen geheiratet hatte, soll laut Diario de Castilla y León heute die persönlichen Gegenstände ihres Mannes und ihres Schwagers erhalten haben – eine psychologische Betreuung sei eingerichtet.

Laut spanischen Behörden kam der Lamborghini der beiden Brüder bei einem Überholmanöver von der Fahrbahn ab, nachdem ein Reifen geplatzt war. Der Wagen überschlug sich mehrfach und ging schließlich in Flammen auf. Erste Vermutungen, dass eine überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle bei dem Unglück spielte, wurden inzwischen durch die Auswertung von GPS-Daten des Luxus-Mietwagens untermauert. Wie die Witwe des Fußballprofis zu Protokoll gab, hatten die Brüder ursprünglich geplant, nach einer Übernachtung in Benavente von Santander mit der Fähre nach England überzusetzen – doch ihre Reise endete noch in Spanien.

Diogo, bürgerlich Diogo José Teixeira da Silva, hinterlässt nicht nur seine frisch angetraute Ehefrau – das Paar heiratete elf Tage vor dem Unglück –, sondern auch drei kleine Kinder. 2020 sicherte sich der FC Liverpool unter Trainer Jürgen Klopp (58) den schnellen Offensivakteur für rund 47 Millionen Euro Ablöse. Dieser Deal wurde von Fans wie Experten als klares Zeichen für das Vertrauen in sein Potenzial gesehen. Seitdem hatte Diogo nicht nur seine beeindruckende Geschwindigkeit und Technik auf dem Spielfeld unter Beweis gestellt, sondern auch entscheidend zum Erfolg des Teams beigetragen.

https://www.instagram.com/p/DI99BgrIuth/?img_index=1 Fußballer Diogo Jota und seine Frau Rute Cardoso im April 2025

Getty Images Diogo Jota, Fußballspieler

Getty Images Fußballspieler Diogo Jota (†28)