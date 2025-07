Simone Ashley fühlte sich bei "Bridgerton"-Sexszenen wohl

Simone Ashley (30), bekannt aus der Netflix-Serie Bridgerton, hat sich dazu geäußert, wie sicher und wohl sie sich beim Drehen von intimen Szenen fühlt. Die Schauspielerin erklärte in einem Interview, dass die Serie Nacktheit stets mit einem Hauch von Romantik darstelle und sie genau entscheiden könne, was sie von sich preisgeben möchte. "Bridgerton repräsentiert Nacktheit mit einem Sinn für Romantik, und ich fühlte mich sehr sicher und wohl mit dem, was ich der Welt zeigen wollte", sagte sie gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar, das sie für eine digitale Coverstory interviewte.

Neben ihrer schauspielerischen Arbeit erzählte Simone auch von ihrer persönlichen Reise und ihrem Werdegang. Mit gerade einmal 18 Jahren zog sie allein nach Los Angeles, um ihrer Karriere nachzugehen. Um über die Runden zu kommen, nahm sie zuerst Modeling-Jobs an, was schließlich den Weg für ihre Schauspielkarriere ebnete. "Ich war wirklich zäh", beschrieb sie diese Zeit ihres Lebens. Außerdem erwähnte sie, dass die Serie "Bridgerton", deren vierte Staffel im nächsten Jahr erscheinen soll, enorme Erfolge feiert: "Diese Show wird einfach immer größer und größer. Jeder macht unglaubliche Dinge, aber wenn wir zusammenkommen, ist es so, als wäre keine Zeit vergangen."

Doch nicht nur beruflich tut sich bei Simone viel: Nach einer kürzlichen Trennung hat die Schauspielerin ihre Gefühle in Musik verwandelt und ihr bald erscheinendes Debütalbum aufgenommen. "Die Inspiration kommt, wenn ich voller Lebenskraft bin, und das ist entweder so, wenn mein Herz gebrochen ist oder ich euphorisch bin", verriet sie offener denn je. Trotz aller Höhen und Tiefen hat sich Simone über die Jahre eine erfolgreiche Karriere aufgebaut und beeindruckt nun nicht nur vor der Kamera, sondern auch mit musikalischem Talent.

Getty Images Simone Ashley bei der Premiere von "Bridgerton" 2024

