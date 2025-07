Silvia Wollny bittet um Hilfe: Calantha von Polizei gesucht

Silvia Wollny (60) wendet sich mit einer dringenden Bitte an ihre Fans und Follower: Ihre Tochter Calantha Wollny (24) und deren Freund Alex werden derzeit von der Polizei gesucht. Wie die Reality-TV-Bekanntheit in einer emotionalen Instagram-Story erklärt, habe die Polizei in Neuss versucht, Kontakt zu ihr aufzunehmen, um Hinweise zu erhalten, da "mehrere Sachen vorliegen". Silvia bittet ihre Community um Unterstützung und appelliert: "Sollte jemand den Aufenthaltsort wissen, könnt ihr mir den gerne zuschicken oder direkt an die Polizei in Neuss melden." Laut Silvia leben Calantha und Alex zusammen und wurden schon mehrfach gemeinsam gesehen.

Zwischen Silvia und ihrer Tochter Calantha scheint die Stimmung angespannt: Die beiden haben aktuell keinen Kontakt zueinander. Dass das Verhältnis zerrüttet ist, wird immer wieder durch öffentliche Statements deutlich. Besonders die Umstände um Calanthas Tochter Cataleya, die mittlerweile von Silvia adoptiert wurde, sorgten in den letzten Jahren für Spannungen. Ob und in welchem Zusammenhang die aktuelle Polizeisuche damit zusammenhängt, wurde bisher nicht bekanntgegeben. Auch nähere Details zu den Vorwürfen gegen die 24-Jährige und ihren Freund Alex gibt es bisher nicht.

Seit Längerem sind die Fans in großer Sorge um Calantha. Vergangenen Oktober wandte sich die TV-Persönlichkeit im Netz Hilfe suchend an ihre Follower und gestand, obdachlos zu sein. "Das Hotel, das ich buchen würde, kostet 50 Euro am Tag. […] Ich bin wirklich dankbar für jeden Cent", bat sie die User damals um Spenden.

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, März 2025

Instagram / randale_caly Calantha Wollny macht ein Selfie

Instagram / calantha_wollny_official Calantha Wollny im September 2024