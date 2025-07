Mariah Carey verrät erste Details zu ihrer neuen Musik

Mariah Carey (56) gab bei einem Event zum zehnjährigen Jubiläum von Apple Music erste Einblicke in ihr kommendes, mittlerweile 16. Studioalbum. Die Sängerin war gemeinsam mit Kollegin Ciara (39) und weiteren Gästen, darunter Chance the Rapper (32), Teil der Feierlichkeiten sowie eines weltweiten Live-Radiostreams. Dabei sprach Mariah über die bevorstehende Veröffentlichung und verriet, dass die Aufnahmen nun abgeschlossen seien. "Es ist eine ganz besondere Ära in meinem Leben", verriet sie und ließ unter anderem durchblicken, dass ihre Erfahrungen aus den letzten 14 Jahren und auch ihr Leben als Mutter einen großen Einfluss auf die neuen Songs haben.

Ihr neuester Song "Type Dangerous" macht bereits Lust auf mehr. Doch mehr Details zur Tracklist hielt die Musikerin noch unter Verschluss. "Ich versuche, nicht zu viel zu verraten", erklärte sie lachend. Trotzdem teilte sie noch mit, dass das Album etwa 11 oder 12 Songs umfassen wird und dass es "ein paar Mariah-Balladen" gebe. Außerdem verriet sie: "Eine zweite Single kommt bald. Ich bin sehr gespannt darauf. Sie ist sehr sommerlich. Ich mag auch den Beat."

Mariah Carey, die seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikbranche zählt, nutzt ihre Musik oft als Ausdruck persönlicher Erfahrungen. Ihre inzwischen zwölfjährigen Zwillinge, die sie mit Ex-Mann Nick Cannon hat, inspirieren sie laut eigener Aussage zu neuen Perspektiven und Themen in ihren Songs. Die Sängerin ist bekannt dafür, ihre Fans regelmäßig mit neuen Facetten ihrer Persönlichkeit zu überraschen. Neben ihrer neuen Musik plant sie dieses Jahr zudem eine Tour in Australien.

Getty Images Mariah Carey bei den Grammys, Februar 2024

Getty Images Mariah Carey, 2024

Getty Images Mariah Carey, Sängerin