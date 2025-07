TV-Schauspielerin Anita Kupsch ist mit 85 Jahren verstorben

Die Fernsehwelt trauert: Anita Kupsch ist gestorben. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in der TV-Serie "Praxis Bülowbogen" an der Seite von Günter Pfitzmann bekannt wurde, ist im Alter von 85 Jahren verstorben. Wie Bild berichtet, starb sie am Donnerstagmorgen um neun Uhr in einer Pflegeeinrichtung in Berlin. Die traurige Nachricht wurde von ihrem Ehemann Klaus-Detlef Krahn per Textnachricht an Freunde und Kollegen übermittelt. Anita war an Demenz erkrankt und konnte zuletzt den Alltag nicht mehr allein bewältigen.

Anita war seit den späten 1970er-Jahren mit Klaus-Detlef liiert, den sie 1987 heiratete. Der 79-Jährige kümmerte sich bis zuletzt liebevoll um seine Frau. "Für mich ist das selbstverständlich und eine Frage des Anstands. Ich mache es gern. Für mich gilt ganz klar: In guten wie in schlechten Zeiten. Wir sind jetzt fast 45 Jahre zusammen. Das muss man für seinen Partner bringen, sonst ist man ein Blödmann. Und ich bin mir sicher, Anita hätte das auch für mich gemacht", erklärte er vor wenigen Wochen gegenüber dem Newsportal. Erst vor wenigen Jahren wurden die beiden zusammen bei Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag des Theaters am Kurfürstendamm in Berlin gesehen, wo Anita noch einmal einen öffentlichen Auftritt hatte und freudig in die Kameras strahlte.

Anita wurde 1940 als Tochter eines Kaufmanns in Berlin geboren. Nach einem erfolgreichen Gymnasialabschluss zog es die quirlige Schauspielerin zunächst Richtung Beauty: Sie begann eine Ausbildung zur Kosmetikerin. Doch ihr Herz schlug schon früh für die Schauspielerei und das Theater, weshalb sie anschließend eine Schauspielausbildung an der UFA-Nachwuchsschauspielschule absolvierte. Viele kennen Anita wohl vor allem durch die Rolle der Gabi Köhler, die sie von 1987 bis 1996 in der Serie "Praxis Bülowbogen" verkörperte.

ActionPress/ gbrci / Future Image Anita Kupsch, Schauspielerin

Anita Bugge / Future Image / ActionPress Klaus Krahn und Anita Kupsch, 2021

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Klaus Krahn und Anita Kupsch, 2021