Schlagerstar Vincent Gross' Hose reißt mitten auf der Bühne

Bei der "Schlagernacht des Jahres" in Hannover am vergangenen Samstag erlebte Vincent Gross (28) laut dem Magazin Bunte einen Moment, der ihm und seinem Publikum wohl lange in Erinnerung bleiben wird. Während seines Auftritts in der ZAG Arena, bei dem auch Stars wie Vicky Leandros (72), Michelle (53) und Eric Philippi auftraten, riss dem Sänger mitten in einer Tanzeinlage die Hose. Der "Aperol Spritz"-Interpret hatte sich zu einem dynamischen Sprung hinreißen lassen, als die Hose im Schritt nachgab. Statt sich zurückzuziehen, bewies Vincent jedoch Humor und setzte seinen Auftritt souverän fort.

Der Sänger nahm die Kleidungs-Panne mit einer gehörigen Portion Gelassenheit. Auf Instagram teilte er später ein Video des Vorfalls mit den Worten: "Hannover – ihr habt mich zum Springen gebracht. Und es ist wieder passiert." Denn die Situation war ihm nicht neu: Schon einmal erlebte Vincent bei einer Performance einen ähnlichen Vorfall. Um diesmal vorzubeugen, hatte er sogar extra Gummizüge in seine Hose einbauen lassen, wie er augenzwinkernd verriet. Offenbar waren jedoch auch diese dem Enthusiasmus des Sängers nicht gewachsen. Der Auftritt dürfte bei seinen Fans jedoch gerade wegen solcher Momente in guter Erinnerung bleiben.

Vincent, der in der Schweiz aufgewachsen ist und in den letzten Jahren einen festen Platz in der Schlagerwelt erobert hat, zeigt auch abseits der Bühne seine Vielseitigkeit. Mit seinen letzten beiden Alben konnte er in Deutschland die Top 10 erreichen – in seiner Heimat feierte er sogar Platz-eins-Erfolge. Neben der Musik widmet sich Vincent aktuell der SAT.1-Show Das große Promibacken, in der er beweist, dass er nicht nur den richtigen Ton trifft, sondern auch das nötige Händchen für Teig und Frosting hat. Privat läuft es ebenfalls gut für den 28-Jährigen: Wie er berichtet, ist er wieder glücklich vergeben.

Instagram / vincentgross Vincent Gross, Mai 2024

https://www.instagram.com/p/DDZ_O5XNjcH/?img_index=1 Kerstin Ott und Vincent Gross, Charity Aktion, Dez. 2024

