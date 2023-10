"Innerlich aufgefressen": Vincent Gross litt in Beziehung

Hier kommen bei Vincent Gross (27) unliebsame Erinnerungen hoch. Der Schlagersänger trat zuletzt in der neuen Show "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" auf. Darin treten 16 Stars gegeneinander an und müssen die Verräter unter ihnen eliminieren. Zusammen mit Anna-Carina Woitschack (31) konnte der Schweizer sogar den Sieg mit nach Hause nehmen. Die Aufregung der Sendung wecken bei Vincent aber unschöne Erinnerungen!

Im Bild-Interview kommt Vincent bei seinem "Die Verräter"-Sieg nicht nur ins Schwärmen, denn die Spannung der Show erinnert ihn an seine letzte Beziehung – und die endete wohl nicht so schön. "Ich war in der Show totalem Psycho-Stress ausgesetzt und habe in zwei Wochen sieben Kilo abgenommen", schildert der 27-Jährige und erklärt: "Das kannte ich aus meiner letzten Beziehung, die absolut toxisch war und in der ich seelisch sehr gelitten habe. Sie hat mich innerlich völlig aufgefressen." Seine Ex habe sich mit seinem wachsenden Ruhm und der Aufmerksamkeit schwergetan – die Liebe sei letztendlich an ihrer Eifersucht gescheitert.

Immerhin dürfte Vincent durch "Die Verräter" jede Menge Sympathien gewonnen haben. Denn aus Loyalität zu seiner Kollegin Anna-Carina verzichtete er im Finale darauf, den Gewinn für sich allein zu behalten. Er könne nie gegen eine Freundin aus dem wahren Leben stimmen: "Ich habe in dem Spiel wirklich nach meinem Wertesystem immer versucht, loyal zu handeln."

RTL / Stefan Gregorowius Vincent Gross und Anna-Carina Woitschack, "Die Verräter"-Sieger

Instagram / vincentgross Vincent Gross im Juni 2021

RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack, Vincent Gross und Mariella Ahrens im "Die Verräter"-Finale

