Vincent Gross verrät: In Schlagerwelt gibt es "Arschlöcher"

Eigentlich wird in der Schlagerbranche immer gute Laune und tiefe Freundschaft untereinander vermittelt. Doch hinter den Kulissen soll es ganz anders sein. Das verrät Vincent Gross (28) nun in einem Interview mit RTL: "Es gibt leider überall auch Arschlöcher. Ich bin ganz ehrlich." Auch Kollege Joey Heindle (31) pflichtet dem "Aperol Spritz"-Interpreten bei: "Es laufen ganz viele Geier rum." Es scheint so, als würde man sich in der Schlagerwelt untereinander nicht allzu viel gönnen.

In Anna-Carina Woitschack (31) scheint Vincent jedoch eine richtige Freundin gefunden zu haben. Die beiden verstehen sich auch hinter den Kameras gut. "Abseits des Schlagerzirkus gibt es immer mal eine lustige WhatsApp-Gruppe. Wir sind ja so viel unterwegs. Gott sei Dank haben wir auch oft gleiche Events, dass wir uns dann sehen. Und das ist eigentlich wie so ein Familientreffen", schwärmt die Ex-Frau von Stefan Mross (48) von der Freundschaft mit Vincent.

Ihre enge Bindung wurde in der ersten Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! ganz schön auf die Probe gestellt. Dort musste Anna-Carina ihren Kumpel erst davon überzeugen, dass sie eine Loyale ist. Später ernannte sie ihn jedoch auch zum Verräter. Zusammen konnten die beiden letztendlich auch gewinnen und sich über ein Preisgeld in Höhe von 46.500 Euro freuen. Bald startet die zweite Staffel mit einem schaurigen Halloween-Special.

