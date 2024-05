"Ich liebe sie so sehr": Vincent Gross ist neu vergeben!

Glück im Spiel, Pech in der Liebe? Das gilt nicht für Vincent Gross (27)! Der Schlagersänger gewann im vergangenen Herbst an der Seite seiner Kollegin Anna-Carina Woitschack (31) die Realityshow "Die Verräter – Vertraue Niemandem!". Damals war er noch Single – mittlerweile ist er glücklich vergeben! Das erzählt Vincent jetzt in einem Interview mit Freizeit Revue. Mit seiner Sara führt er seit einem halben Jahr eine Beziehung und könnte nicht glücklicher sein! "Mit Sara bin ich mir einfach sicher. Ich könnte mir sogar vorstellen, mit ihr zusammenzuziehen", schwärmt er und fügt hinzu: "Ich liebe sie so sehr!"

Besonders ihr Charakter scheint es dem 27-Jährigen angetan zu haben. "Ich kenne niemanden, der sich so empathisch in mich und in andere Leute hineinversetzen kann. Das finde ich wahnsinnig schön, abgesehen davon, dass sie bildhübsch und sehr intelligent ist", offenbart Vincent. Zwar sind die beiden erst seit ein paar Monaten liiert, kennen tun sie sich aber schon länger: Vor sieben Jahren begleitete Sara eine Freundin zu einem Konzert des Musikers mit einem anschließenden Fantreffen. Danach habe sie ein bisschen für Vincent geschwärmt, erzählt die 21-Jährige: "Über die Jahre hinweg haben wir immer mal wieder voneinander gehört und hatten uns auf dem Radar. Vor einem halben Jahr haben wir beschlossen, uns zu treffen." Seitdem sind die beiden unzertrennlich.

Seine neue Freundin gefunden zu haben, tut Vincent gut – nachdem er im vergangenen Oktober unschöne Erinnerungen an seine letzte Beziehung geteilt hatte. Gegenüber Bild erklärte er, die Spannung bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" habe ihn an die Zeit mit seiner Ex erinnert. "Ich war in der Show totalem Psychostress ausgesetzt und habe in zwei Wochen sieben Kilo abgenommen", schilderte er und fügte hinzu: "Das kannte ich aus meiner letzten Beziehung, die absolut toxisch war und in der ich seelisch sehr gelitten habe. Sie hat mich innerlich völlig aufgefressen." Die Liebe sei damals an Eifersucht gescheitert – seine Ex habe sich nämlich mit seinem wachsenden Ruhm und der Aufmerksamkeit schwergetan.

Anzeige Anzeige

Instagram / vincentgross Vincent Gross, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Vincent Gross beim RTL Telethon 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht euch, dass Vincent wieder in festen Händen ist? Ja, damit habe ich nicht gerechnet! Nein, ich habe vermutet, dass er eine neue Freundin hat! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de