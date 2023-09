Weitere Stars bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" dabei

Diese Promis werden sich also gegenseitig hinters Licht führen müssen! Am 20. September startet die Show "Die Verräter – Vertraue Niemandem!", die von Sonja Zietlow (55) moderiert wird. In der neuen Sendung begegnen sich 16 Kandidaten in einem Schloss – einer von ihnen ist der Verräter, der im Laufe des Spiels enttarnt werden muss. Zum Cast zählen unter anderem Susan Sideropoulos (42) und Pascal Hens (43). Jetzt sind die restlichen Teilnehmer bekannt!

RTL lüftete in einer Pressemitteilung das Geheimnis der verbliebenen Promis, die schon bald aufeinandertreffen werden. Dazu gehören die Schauspielerin Mariella Ahrens (54), Unter uns-Darsteller Timothy Boldt (32) und die einstige Princess Charming Irina Schlauch. Außerdem sind die beiden Musiker Sabrina Setlur (49) und Vincent Gross (27) mit von der Partie.

Auch Shermine Shahrivar (40) wagt sich an das Abenteuer, ebenso wie die Sportjournalistin Ulrike von der Groeben (66). Der Musiker und Entertainer Friedrich Liechtenstein sowie der "Gefragt – Gejagt"- Star Sebastian Klussmann stellen sich dem Spiel ebenfalls.

Picture Puzzle Medien Irina Schlauch am Set für "Alles was zählt"

RTL/ Stefan Gregorowius Timothy Boldt, "Unter uns"-Darsteller

Getty Images Ulrike von der Groeben, "Let's Dance" 2020

