A Cappella-Kostprobe von Vincent Gross (21)! Der Singer-Songwriter gehört zu den Newcomern am Schlagerhimmel – hat beim großen Schlagerhammer vor Kurzen sogar den Preis als bestes Nachwuchstalent abgesahnt. Im Promiflash-Interview sprach er jetzt über seine neue Single "Nordlichter" – und wie viel ihm der Track bedeutet: "Der Song sagt eigentlich einfach aus, dass Heimat mehr ist, als nur der Ort, an dem du geboren bist. Heimat ist da, wo du dich wohlfühlen kannst, wo du Spaß haben kannst und wo deine Freunde sind und kann auch mehr als ein Ort sein." Vincent weiß ganz genau, worüber er da singt: Er selbst ist in Basel geborgen, hat seine Wurzeln jedoch an der deutschen Nordseeküste.

