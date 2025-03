Unter einer Million: Gerda Lewis verliert massig Follower

Hat Gerda Lewis (32) Grund zur Sorge? Die Ex-Bachelorette verdient ihr Geld mit Social Media – auf Instagram und Co. teilt sie Einblicke in ihren Alltag mit ihren Fans. Doch seit einiger Zeit schrumpft ihre Followerschaft stetig. Das ist mittlerweile auch ihren Unterstützern im Netz aufgefallen, die besorgt bei Gerda nachfragen. "Ich weiß nicht, wieso, vielleicht bin ich aktuell zu langweilig oder mein Content gefällt einigen nicht mehr. Mir ist die Zahl, die da steht, aber auch nicht wichtig", stellt die Influencerin in ihrer Instagram-Story klar.

Gerda bleibt also locker. "Follower kommen und gehen, es kann genauso gut irgendwann wieder steigen. Deshalb mache ich mir da keine Gedanken", schreibt sie weiter. Aktuell verfolgen stolze 995.000 Menschen, was die 32-Jährige auf Instagram postet. Wie bei Social Blade, einer US-amerikanischen Statistik-Website, zu erkennen ist, waren es vor rund einem Jahr noch 25.000 mehr. Allein in den vergangenen 30 Tagen hat sie über 6.000 Follower eingebüßt.

In den vergangenen Monaten war in Gerdas Leben eine Menge los. Im November gab sie die Trennung von ihrem damaligen Freund Jannik Kontalis bekannt. Zu diesem Zeitpunkt kursierte das Gerücht, er sei mit dem Influencer-Duo Livia&Romina fremdgegangen. Nur einen Monat später wurde der Make Love, Fake Love-Star händchenhaltend mit seiner Ex Yeliz Koc (31) gesichtet – mittlerweile ist bekannt, dass die beiden wieder ein Paar sind. Nach all dem Tohuwabohu gönnte sich Gerda erst einmal eine kleine Netzpause.

Getty Images Gerda Lewis, Influencerin

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Jannik Kontalis und Gerda Lewis

