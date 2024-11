Gerda Lewis heizt die Fremdgeh-Gerüchte um Jannik weiter an

Gerda Lewis (32) ist derzeit ziemlich sauer – nach ihrer Bekanntgabe der Trennung von Jannik Kontalis kursieren Gerüchte, dass der Grund für die Trennung ein Betrug ihres Ex-Partners mit zwei TikTok-Bekanntheiten sei. Eigentlich wollte sich die Influencerin nicht mehr zu der Thematik äußern, doch jetzt heizt sie erneut die Gerüchteküche an. "Wenn man mich immer weiter provoziert, dann platze ich auch irgendwann", schreibt sie unter einem TikTok-Video von Romina Jana. Dort lässt sie ihrer Wut freien Lauf. Ihr Kommentar wird kurze Zeit später direkt von der Userin gelöscht.

Doch wie kam es zu dieser Situation? Vergangene Woche kommentierte die Ex-GNTM-Kandidatin unter ein Video des Influencer-Duos Livia&Romina: "Habt ihr mich auch geschmeckt?" Gerda spielte mit dem Kommentar direkt auf den vermeintlichen Betrug ihres Ex-Partners mit den Influencerinnen an. Einige Fans verstehen aktuell nicht, wieso sie nur die beiden Frauen für den noch nicht bestätigten Betrug verantwortlich macht: "Wieso hetzt du nur bei den zwei und nicht bei deinem Ex?" Auf die Frage des Users antwortet sie: "Wenn ich mich mit zwei Mädels anfreunde, sie mir jeden Tag ins Gesicht lachen und mich und ihren eigenen Partner anlügen, dann sind die auch das Problem". Sie fährt fort: "Er sitzt genauso im Boot und das ist den Leuten doch bewusst."

Die Influencerin möchte offenbar deutlich machen, dass der Betrug wirklich stattgefunden hat, ein Statement der Gegenseite gibt es bisher nicht. Die ganze Situation soll während eines gesponserten Trips nach Tansania im Oktober stattgefunden haben. Dort waren einige Influencer zusammen im selben Hotel untergebracht – so auch Gerda und Jannik zusammen mit Livia und Romina. Egal ob die Vorwürfe wahr sind oder nicht – Gerda macht auf Instagram klar, dass die Beziehung zu Jannick für immer vorbei sei: "Es gibt sicherlich Beziehungen, wo es sich lohnt, für etwas zu kämpfen oder an etwas zu arbeiten. Das ist in diesem Fall komplett ausgeschlossen."

Anzeige Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und ihre Reisegruppe in Tansania, Oktober 2024

Anzeige Anzeige