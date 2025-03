Endometriose: Lola Weippert berichtet von ihrem Schmerz

Lola Weippert (28) spricht im Netz ein Thema an, das viele Frauen beschäftigt: Endometriose. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine chronische Erkrankung, bei der Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst, wodurch große Schmerzen verursacht werden. Schätzungsweise sind in Deutschland rund zwei Millionen Menschen betroffen – und die Temptation Island-Moderatorin ist eine davon. In einem Post auf Instagram klärt Lola deshalb über die Erkrankung auf: "Ich habe Endometriose, eine unsichtbare Krankheit und ein großer Schmerz, der sich hinter meinem Lächeln und den eingenommenen Schmerzmitteln verbirgt."

Die 28-Jährige berichtet emotional von ihren eigenen Erfahrungen: "Jeden Monat erlebe ich die quälenden Schmerzen, die für Außenstehende unsichtbar bleiben, und fühle mich oft missverstanden." Aus diesem Grund möchte Lola die Krankheit mit ihrem Beitrag im Netz sichtbar machen. "Endometriose ist nicht selten – sie ist unsichtbar", erklärt Lola nachdrücklich. Ihre Follower reagieren auf den Beitrag mit Herz-Emojis und Betroffene teilen ebenfalls ihre persönlichen Erfahrungen mit der Krankheit.

Es ist nicht das erste Mal, dass Lola öffentlich über eine Diagnose spricht. Weihnachten 2023 öffnete sich die Moderatorin schon einmal und erzählte im Netz, dass bei ihr ADHS diagnostiziert wurde. "Bei mir gibt es eine Diagnose zu Weihnachten", scherzte sie damals auf Instagram. Von der ärztlichen Botschaft ließ sie sich nicht herunterziehen, im Gegenteil: "Ich habe das große Privileg, einen Job auszuüben, bei welchem ich mein ADHS, meine Hyperaktivität, meinen Motor, meinen Wahnsinn wunderbar einsetzen kann."

Getty Images Lola Weippert, 2023

AEDT / ActionPress Lola Weippert, Moderatorin

