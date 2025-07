16 Stunden am Tag: Lola Weippert kämpft für ihren Erfolg

Lola Weippert (29) gab in ihrer aktuellen Instagram-Story einen Einblick in ihren extrem vollgepackten Arbeitsalltag. Mit bis zu 16 Stunden täglicher Arbeit stemmt die Moderatorin ein straffes Programm und berichtete, dass sie oft von früh morgens bis spät in die Nacht durcharbeite. "Der heutige Tag ist mal wieder ein Wettlauf gegen die Zeit", schilderte sie und erklärte zudem, wie wichtig es ihr sei, dauerhaft am Ball zu bleiben. Sie betonte, dass ihr Erfolg keinesfalls nur Glück sei, sondern das Ergebnis harter Arbeit, die sie bereits seit ihrem zwölften Lebensjahr leiste.

Lola ließ auch durchblicken, dass sie häufig mit Vorurteilen zu kämpfen habe. Immer wieder werde ihr von anderen unterstellt, ihr Erfolg sei allein einer glücklichen Fügung zu verdanken. Für die Moderatorin, die auf ihre finanzielle Unabhängigkeit großen Wert legt, eine unfaire Annahme. Sie betonte, dass sie sich alles durch Konsequenz und Einsatz erarbeitet habe. Die schwere Arbeit der vergangenen Jahre habe sie nicht nur beruflich geprägt, sondern auch ihre Einstellung zu Herausforderungen und ihre persönliche Disziplin gefestigt.

Bereits zuvor war Lola mit ihrer Offenheit über ihr Privatleben aufgefallen. Obwohl sie sich als äußerst gut organisiert und leistungsstark präsentiert, hat sie sich nie gescheut, auch Schwächen zuzugeben. So sprach sie in der Vergangenheit über ihren Alltag mit ADHS und machte deutlich, dass selbst ein geordnetes Leben oft mit inneren Kämpfen verbunden sei. Ihre Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, scheint Lola jedoch eine wichtige Grundlage für ihren beachtlichen Arbeitseifer zu liefern. Mit Blick auf ihre triumphale Einstellung wirkt es, als habe sie es geschafft, ihre persönliche Stärke zu einer echten Superkraft zu machen.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert im Juni 2025

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin