So ähnlich sehen sich Lola Weippert und ihre Mama

Moderatorin Lola Weippert (29) und ihre Mutter Conny standen jetzt erstmals gemeinsam vor der Kamera – und sorgten dabei für strahlende Gesichter. Im Rahmen einer Mutter-Tochter-Kampagne wurden nicht nur die beeindruckende Ähnlichkeit der beiden deutlich, sondern auch ihre liebevolle Verbundenheit. Auf Instagram teilte Lola einige Einblicke in den besonderen Tag und schrieb: "Es fühlt sich so schön an, dass wir eine Mama-Tochter-Kampagne zusammen umsetzen dürfen und ich war ganz ergriffen bei all den besonderen Bildern, die dabei entstanden sind. Danke, dass du dich traust Mama, ich bin stolz auf dich – wie so oft!" Die beiden präsentierten sich wie beste Freundinnen, lachten viel und genossen die gemeinsame Zeit sichtlich.

Die stets gut gelaunte TV-Moderatorin zeigte in einem Reel, wie viel Freude ihnen das Projekt bereitet hat. "Findet ihr, meine Mama und ich sehen uns ähnlich? Wir hatten heute unseren ersten Job zusammen und es war wunderschön." Die Reaktionen ihrer Community ließen nicht lange auf sich warten: "Ich finde auf jeden Fall. Ihr seht euch sehr ähnlich. Die gleiche Ausstrahlung, Energie und Schönheit", schrieb ein begeisterter Nutzer. Für Lola war die Kampagne offensichtlich mehr als nur ein Job – es war ein emotionaler Moment, um die enge Bindung zu ihrer Mutter zu feiern und sichtbar zu machen.

Familie scheint im Leben von Lola generell eine zentrale Rolle zu spielen. Erst kürzlich richtete sie auf Instagram bewegende Worte an ihre Oma Imelda, die an Demenz erkrankt ist. In einem rührenden Beitrag schrieb die Moderatorin, wie dankbar sie dafür ist, dass ihre Großmutter sie noch erkennt: "Dein Lächeln, wenn du mich siehst, ist wie ein kleines Wunder." Lola appellierte an ihre Follower, die Zeit mit ihren Liebsten bewusst zu genießen – bevor es zu spät ist. Ihre Posts zeigen eindrucksvoll, wie tief sie in ihrer Familie verwurzelt ist – eine Botschaft, die bei ihren Fans spürbar ankommt.

Instagram / lolaweippert Lola Weippert und ihre Mama Conny beim Fotoshooting 2025

Instagram / lolaweippert Lola Weippert und ihre Mama Conny 2025

