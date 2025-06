Kevin meint: Lola Weipperts Tinder-Vorwurf war abgesprochen

Bei Temptation Island wurde es zwischen Lola Weippert (29) und Kandidat Kevin Bartsch hitzig. Die Moderatorin beschuldigte den Teilnehmer, ein Profil auf einer Dating-Plattform zu besitzen. In seiner Instagram-Story wehrt sich Kevin nun vehement gegen diese Anschuldigungen. Er behauptet, die gesamte Situation sei inszeniert gewesen: "Mein Freund warnte mich vor, dass da was kommen könnte, und sagte mir: 'Bruder, die will dich f*cken, die hat sich mit meiner Schwester abgesprochen, geh da nicht hin'", schreibt er. Ihr Vorwurf sei laut seiner Aussage "komplett ausgedacht".

Der TV-Neuling ist überzeugt, dass Lola und andere Beteiligte nur Schlagzeilen produzieren wollten. "Ich habe beim Wiedersehen sofort gemerkt, dass es ein abgesprochenes Spiel ist", berichtet er im Netz und ergänzt: "Auch dass ich mit zwei Frauen gleichzeitig in einer Beziehung war, ist totaler Quatsch." Gleichzeitig erlaubt sich der Blondschopf noch einen kleinen Seitenhieb auf seine Ex-Partnerin, mit der er das Beziehungsexperiment wagte. Er behauptet, dass er Danka mit seinem Verhalten eine Tür geöffnet habe, wodurch sie nun "ihren Traum als Influencerin verwirklichen" könne.

Schon seit dem Wiedersehen ist klar, dass Danka und Kevins Beziehung gescheitert ist. Doch inzwischen ist bekannt, dass der DJ bereits neu verliebt ist – und sogar geheiratet hat. Auf Social Media plaudert er ganz nebenbei aus: "Es hat sich halt so ergeben, dass man sich kennengelernt hat und dann zu dem Entschluss gekommen ist, islamisch zu heiraten." Ein Baby sei ebenfalls auf dem Weg. Den Namen seiner neuen Herzdame hielt Kevin allerdings vorerst geheim.

Anzeige Anzeige

Instagram / djlizzyofficial, Thomas Niedermueller / Getty Images Collage: Kevin Bartsch und Lola Weippert

Anzeige Anzeige

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island"-Teilnehmer, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / djlizzyofficial Kevin Bartsch und seine Ehefrau