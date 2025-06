Lola Weippert erwischt Temptation-Kandidaten auf Dating-App

Beim Wiedersehen der diesjährigen Staffel von Temptation Island sorgte ein explosiver Moment für Aufsehen: Moderatorin Lola Weippert (29) konfrontierte Kandidat Kevin mit einer brisanten Entdeckung. Zuvor hatte Kevin das TV-Experiment vorzeitig abgebrochen, da er seine Freundin Danka zu sehr vermisste. Während der Wiedersehensshow betonte Kevin, dass er keinerlei Interesse an anderen Frauen habe und Danka die einzige in seinem Leben sei. Doch Lola ließ sich von dieser Aussage nicht überzeugen. "Ich kann dir das ehrlich gesagt nicht glauben, weil ich habe dein Profil auf einer Dating-Plattform entdeckt. Wie kann sowas sein?", stellte sie ihn zur Rede.

Kevin reagierte wenig souverän auf die Anschuldigungen und versuchte, sich herauszureden: "Haste ja? Was weiß ich. Ich nutze diese Kacke gar nicht." Zuvor hatte Danka in der Sendung unter Tränen über die Belastungen in ihrer Beziehung gesprochen, die vor allem durch Kevins früheres Fremdgehen entstanden waren. Die Erfahrung bei "Temptation Island" sollte eigentlich als Vertrauensbeweis dienen, doch schon vor dem Experiment waren die Wunden tief. Nach der Show traf sich Kevin außerdem erneut mit einer seiner Affären, angeblich, um noch etwas zu klären, was Danka weiter schmerzte.

In der aktuellen Folge der RTL-Show bekamen Zuschauer nur die ersten Minuten der Reunion der ehemaligen Kandidaten zu sehen. Auf die komplette Wiedersehensshow müssen Fans noch eine Woche warten. Doch es gibt viel zu besprechen. So haben die Kandidaten Raffaela und Jeremy das TV-Experiment nicht bestanden: Beide haben ihre Verführer geküsst. Jamy und seine Freundin Hillary haben "Temptation Island" als Paar verlassen. Doch Jamys Party-Exzesse bleiben in der nächsten Folge sicher nicht unkommentiert. Auch Patrick und Natalie haben das Experiment bestanden – jedoch nicht ohne einige Ausrutscher von Natalies Seite. Lola Weippert hat also noch genügend Themen mit Klärungsbedarf zu besprechen.

RTL Kevin und Danka, "Temptation Island", 2025

RTL Paare von "Temptation Island", Staffel sieben

