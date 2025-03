Fast verhaftet: Kate Merlan sonnt sich nackt in Thailand

Oh, là, là! Reality-Sternchen Kate Merlan (38) ist allseits dafür bekannt, mit ihren Reizen nicht zu geizen. Während ihres Urlaubs in Thailand wird ihr dies nun jedoch beinahe zum Verhängnis. In einer Instagram-Story berichtete Kate ihren zahlreichen Followern nun, dass sie nach dem Sonnen keine Bikiniabdrücke auf der Haut haben wollte – und sich deshalb ihres Oberteils entledigte. Mit den Folgen ihrer FKK-Aktion hat sie nicht gerechnet: Wachmänner tauchten auf und forderten, dass sie sich wieder bedeckt. Kate gab überrascht zu: "Ich wusste das nicht, dass man sich nicht oben ohne sonnen darf in Thailand. Wusstet ihr das?"

Sie beschrieb, dass ihre Begegnung mit den Wächtern, die wohl plötzlich aus einem Gebüsch kamen, alles andere als entspannt ablief – Kate wäre aufgrund ihres nackten Sonnenbades nämlich beinahe verhaftet worden! Sie schilderte: "Sie waren sehr laut und ich hab kein Wort verstanden, was sie geredet haben, aber soweit ich weiß, sollte ich abgeführt werden, weil das verboten ist, sich oben ohne zu sonnen." Trotz der vielen Missverständnisse kam die TV-Bekanntheit dieses Mal lediglich mit einem Schreck – und nicht in Handschellen – davon.

Kate betonte bereits in der Vergangenheit, dass dieses Jahr für sie ganz besonders sein würde. Das machte die Influencerin im Rahmen des "Mates Date"-Events gegenüber Promiflash sehr deutlich: "2025 werde ich alles abreißen. Dieses Jahr wird, glaube ich, so das krasseste Jahr bei mir werden. Es kommt auf jeden Fall einiges und es tut sich momentan viel", schwärmte die 38-Jährige. Sogar auf ihre vorangegangene Beziehung ging sie in diesem Kontext offen ein: "Ich habe ein Glow-up bekommen. Ich glaube, die Trennung von Jakub (29) war ganz gut für mich."

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Januar 2025

Panama Pictures / ActionPress Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Mai 2024

