"Alles abreißen": Für Kate Merlan wird 2025 das beste Jahr

Kate Merlan (38) ist in diesem Jahr voller Energie. Das macht die Influencerin im Rahmen des Events "Mates Date" gegenüber Promiflash nun ziemlich deutlich – und teasert an, für 2025 einige Dinge auf ihrer Liste stehen zu haben. "2025 werde ich alles abreißen. Dieses Jahr wird, glaube ich, so das krasseste Jahr bei mir werden. Es kommt auf jeden Fall einiges und es tut sich momentan viel", verdeutlicht sie und ergänzt: "Ich habe ein Glow-up bekommen. Ich glaube, die Trennung von Jakub (29) war ganz gut für mich."

Die einstige Sommerhaus-Teilnehmerin verkündete das Liebes-Aus zu dem Fußballer im Sommer vergangenen Jahres. Seitdem gilt sie als Single – und scheint jetzt vollkommen bereit für einen neuen Partner zu sein. "Ich kann mir generell vorstellen, nach der Liebe zu suchen. Überall, auch im TV", verrät Kate im Gespräch mit Promiflash. Nur Sendungen wie Are You The One? oder Ex on the Beach schließt sie aus. "Das sind so Formate, aus denen bin ich herausgewachsen, glaube ich. Wenn, dann würde ich es ein bisschen höher ansetzen", offenbart sie.

Die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin gab bereits in der Vergangenheit preis, im Fernsehen nur dann nach dem Richtigen zu suchen, wenn sie das Hauptgeschehen ist und die Männer sich um sie reißen. Das ist auch immer noch der Fall – und dann würde sie auch "richtig zur Sache" gehen. "Ich würde die Männer auch richtig an den Eiern packen", betont Kate im Promiflash-Interview und führt weiter aus: "Ich bin sehr direkt und kann dann direkt alle auf den Prüfstand bringen und gucken: Wer besteht den Katy-Test? Wer hat es richtig drauf und wer taugt auch etwas an meiner Seite?" Ob Fans die 38-Jährige noch in diesem Jahr auf diesem Weg verfolgen dürfen, verrät sie allerdings nicht.

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan im Februar 2025

Anzeige Anzeige