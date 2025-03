Nach Liebes-News: Gegen Lotto-Millionär Chico wird ermittelt

Erst vor wenigen Stunden machte Kürsat Chico Yildirim alias Chico tolle Nachrichten bekannt: Der Lotto-Millionär ist wieder in festen Händen. Doch nun schreibt er direkt negative Schlagzeilen. So erfuhr Bild nun von der Polizei Dortmund, dass Chico derzeit eine Anzeige wegen Beleidigung am Hals hat. Diese kommt von der Ex-Freundin des Reality-TV-Stars – Candice Newgas, mit der er von 2022 bis 2024 zusammen war. Sie stellte eine Anzeige, nachdem er sie im vergangenen Dezember während eines Twitch-Streams öffentlich beschimpft hatte. "Ich schwöre auf meine Mutter, ich baller sie weg. Dieses dreckige Miststück, Alter. Verpiss dich", wetterte Chico damals gegen seine Ex.

Während Candice derzeit dazu schweigt, meldet sich allerdings eine weitere Ex-Freundin des 44-Jährigen zu Wort: Renata liebte Chico bevor er im Herbst 2022 seinen Lotto-Gewinn von über 9,9 Millionen Euro erhielt. Der Promis unter Palmen-Star hätte ihr einst versprochen, sie zu heiraten und ihre Tochter zu adoptieren. Plötzlich erklärte Chico dann aber öffentlich, Single zu sein. Das habe Renata und ihrer Tochter schwer zugesetzt. "Chico hat meine Tochter zerstört. Ich bin längst geheilt, aber das lasse ich ihm nicht durchgehen. Sie hat bis heute massive psychische Probleme und ritzt sich", behauptet Renata weiter.

Chico selbst äußerte sich nicht zu der laufenden Strafanzeige und den Vorwürfen von beiden Frauen. Sein Manager erklärte gegenüber Bild jedoch bereits: "An das spezielle Video [in dem die Beleidigung fiel], kann Chico sich gar nicht erinnern. Die beiden hatten schöne Zeiten und haben auch mal gestritten. Es gab unangebrachte Aussagen von beiden Seiten." Chicos Ex wolle laut ihm nur Aufmerksamkeit.

Chico, "Promis unter Palmen"-Kandidat 2025

Kürsat Chico Yildirim alias Chico

