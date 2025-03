Sexuelle Gewalt: Chico muss "Promis unter Palmen" verlassen

Ein weiterer Skandal bei Promis unter Palmen. Lotto-Millionär Kürsat "Chico" Yildirim wurde in Folge sechs von der Produktion vorzeitig aus der laufenden Staffel geworfen. Der Grund für diese drastische Entscheidung: Er soll Mit-Kandidatin Lisha Savage mit sexueller Gewalt gedroht haben. In einer Diskussion sagt die YouTuberin: "Du kämpfst lieber gegen Frauen, weil du so einen kleinen Mini-P**mel hast, du hast 'ne M*schi." Daraufhin kontert der Unternehmer mit den Worten: "Kann sein, doch wenn er aufsteht, […], guck mal wie du schreist."

Das war offenbar zu viel für die Produktion – ein Off-Sprecher erklärt in der Sendung: "Die Androhung sexueller Gewalt hat bei uns keinen Platz." Chico muss die Villa sofort verlassen und darf sich nicht von seinen Mitstreitern verabschieden. Lisha bekommt für ihre Provokation eine Verwarnung. Anschließend erklärt sie gegenüber Bild: "Für mich wurde in der Situation ganz klar eine Grenze überschritten und ich bin froh, dass die Produktion die Konsequenzen gezogen hat!"

Chico zeigt sich im Nachhinein einsichtig und reumütig. "Ich hätte cooler bleiben müssen. Aber wenn man immer wieder provoziert wird, dann knallt's irgendwann und es fallen unangebrachte Wörter, die ich dann danach selbst bereue. Dafür entschuldige ich mich. An meinem Wortschatz muss ich arbeiten", erklärt er dem Blatt und fügt hinzu: "Ich war lange im Knast und komme von ganz unten. Ich bin stolz auf meine Fortschritte, aber bin noch nicht perfekt."

ProSieben/Nikola Milatovic Lisha bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Instagram / chico_lottomillionaer Kürsat Chico Yildirim alias Chico