Muss Chico "Promis unter Palmen" wegen Ohrfeige verlassen?

In der vergangenen Folge kam es bei Promis unter Palmen zu einer unschönen Situation zwischen Chico und Kim Virginia Hartung (29). Die Reality-TV-Bekanntheit zog daraus ihre eigenen Konsequenzen und forderte, dass der einstige Lotto-Gewinner die Show verlassen muss. In Folge drei spricht die Produktion Klartext. Ein Mitarbeiter verliest ein offizielles Schreiben der Juristin, die sich mit dem Fall beschäftigt hat. Sie könne weder "ein zivil- noch strafrechtlich relevantes Verhalten erkennen". Weiter heißt es: "Es mag darin ein unerwünschtes Verhalten liegen, es verwirklicht aber nicht zeitgleich einen Tatbestand im rein rechtlichen Sinne, der Ansprüche nach sich zieht." Chico darf also bleiben.

Auch wenn aus juristischer Sicht kein rechtliches Fehlverhalten vorliegt, appelliert die Produktion an die Promis. "Dass man so was nicht macht, dass wir bitte alle respektvoller miteinander umgehen, dass ihr überlegt – Männer wie Frauen – wen fasst ihr an, wen berührt ihr, da möchte ich sehr viel Wert drauflegen", betont der Mitarbeiter. Die Botschaft scheint anzukommen - die Gruppe wirkt sichtlich betroffen. Auch der Beschuldigte meldet sich zu Wort – und entschuldigt sich vor versammelter Mannschaft bei Kim und seinen Mitstreitern: "Egal, ob ihr das akzeptiert oder nicht: Es tut mir leid. Ich entschuldige mich von ganzem Herzen."

Was war eigentlich vorgefallen? Bei einem gemütlichen Lagerfeuerabend eskalierte eine Diskussion zwischen den beiden Kandidaten. Offenbar als Spaß gemeint, griff Chico der 29-Jährigen dabei ins Gesicht. Kim fand diese Aktion jedoch alles andere als witzig. "Hast du mir gerade auf die Schnauze gehauen?" – sie interpretierte die Geste ihres Mitstreiters als Ohrfeige und kochte vor Wut.

Joyn / Tan Nian Xing Chico bei "Promis unter Palmen", 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

